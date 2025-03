Il lander Blue Ghost di Firefly Aerospace sta per concludere la missione sulla Luna: questo l'ultimo messaggio

La prima missione di Firefly Aerospace sulla Luna è stata un successo grazie al lander Blue Ghost. Il veicolo è atterrato correttamente sulla superficie del nostro satellite naturale il 2 marzo riuscendo a essere il primo lander commerciale a riuscirci dove altri hanno fallito nel recente passato (Intuitive Machines e ispace). Nel corso delle oltre due settimane passate sulla superficie della Luna sono stati raccolti molti dati scientifici dai carichi utili presenti a bordo, compreso l'italiano LuGRE.

Blue Ghost ci ha anche regalato immagini decisamente suggestive dell'eclissi solare vista dalla superficie della Luna e ha ripreso poi a operare correttamente una volta superato il momento di maggiore insolazione, quando le temperature delle strumentazioni sono aumentate. Ora il Sole sta tramontando nella zona del Mare Crisium e i pannelli solari che alimentano le batterie stanno iniziando a produrre sempre meno energia per alimentare i sistemi.

Per questo Firefly Aerospace sta scaricando ed elaborando gli ultimi dati prima di spegnere il lander lunare e decretare la fine della missione. La società ha scritto in un comunicato "il Sole sta tramontando sulla storica missione di Blue Ghost sulla Luna. Dopo due settimane di operazioni durante il giorno lunare, il team Firefly si sta preparando per le operazioni finali durante il tramonto e nella notte lunare. Prima di salutarci, speriamo di catturare il bagliore del tramonto e la levitazione della polvere visti dagli astronauti dell'Apollo 17 mentre lasciavano la Luna. Presto ne arriveranno altre!".

In un secondo messaggio, programmato per essere inviato dal lander Blue Ghost come una sorta di "easter-egg" è stato scritto:

"rilevato cambio modalità missione, ora in Monument Mode. Buonanotte amici. Dopo aver scambiato i nostri ultimi dati, veglierò in questo punto del Mare Crisium per osservare il continuo viaggio dell'umanità verso le stelle. Qui sopravviverò ai vostri fiumi più possenti, alle vostre montagne più alte e forse persino alla vostra specie così come la conosciamo. Ma è sorprendente che una specie possa essere sopravvissuta grazie alla sua stessa ingegnosità. Qui giace Blue Ghost, una testimonianza della squadra che, con l'amorevole sostegno delle loro famiglie e dei loro amici, ha costruito e gestito questa macchina e i suoi carichi utili, per spingere le capacità e le conoscenze dell'umanità un piccolo passo avanti. Per aspera ad astra! Con amore, Blue Ghost".

23:15:25 UTC: #BGM1 Blue Ghost @Firefly_Space S-Band beacon just switched Off. Is this the last signal? Good night, sleep well.. 😴🌘 pic.twitter.com/KfLmhdekgd — AMSAT-DL (@amsatdl) March 16, 2025

La fine delle operazioni di trasmissioni in Banda S

Nel prossimo futuro sono previste altre missioni lunari, compresa ispace HAKUTO-R Mission 2 con il lander lunare Resilience che cercherà di allunare all'inizio di giugno (mentre ora si trova a circa 1,1 milioni di km dalla Terra). La Luna rimarrà centrale per le operazioni di diverse agenzie spaziali e società private mentre non è ancora chiaro il destino del programma Artemis che avrebbe dovuto riportare sul satellite naturale l'essere umano dopo la conclusione del programma Apollo. Al posto di astronauti statunitensi potrebbero invece arrivare prima i taikonauti.