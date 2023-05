Rese note le cause del fallimento dell'allunaggio del lander ispace HAKUTO-R

Le missioni spaziali private sono un nuovo mondo da esplorare per le società che si vogliono cimentare con lo Spazio. Non solo missioni con equipaggio umano ma anche quelle robotiche potrebbero permettere l'espansione della ricerca scientifica con anche ricadute economiche. Per questo c'era grande attesa per l'allunaggio del lander ispace HAKUTO-R. Purtroppo, come sappiamo, la missione non si è conclusa correttamente e qualche giorno fa sono state diffuse le motivazioni ufficiali.

La missione è iniziata con il lancio avvenuto l'11 dicembre 2022 alle 8:38 (ora italiana) dallo Space Launch Complex 40 di Cape Canaveral a bordo di un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX. La missioni ha utilizzato una traiettoria a bassa energia per permettere di arrivare in orbita lunare mentre l'allunaggio era previsto per la fine di aprile. Queste sono le ultime informazioni rilasciate dalla società.

ispace HAKUTO-R: le motivazioni del fallimento della missione

Secondo quanto riportato ufficialmente la decelerazione per arrivare verso la superficie della Luna da parte del lander HAKUTO-R è avvenuta correttamente partendo da una quota di 100 km. La velocità raggiunta è stata pari a 1 m/s, come previsto, a circa 5 km di quota. Il problema determinante è nato dall'altimetro del lander di ispace che ha misurato un'altitudine di zero mentre in realtà mancavano ancora 5 km alla superficie.

Il lander ha continuato la sua discesa utilizzando i propulsori fino a esaurire il propellente e quindi cadendo senza più rallentare verso la superficie lunare. La problematica sarebbe relativa al software che non avrebbe lavorato come previsto. In particolare il bordo di un cratere con elevazione di circa 3 km avrebbe fatto in modo di creare una discrepanza tra l'altitudine misurata e quella prevista dal piano di volo. Il software di volo del lander ispace ha determinato, sbagliando, che il dato dell'altimetro fosse errato, cosa che in realtà non era.

Sempre stando agli ingegneri, una causa che ha portato a questo problema è stata la decisione di modificare il sito di allunaggio dopo la revisione del progetto a febbraio 2021. Questo ha modificato la traiettoria e quindi le simulazioni effettuate per capire il comportamento del lander prima dell'effettivo svolgimento della missione non era più accurata.

Ora ispace ha deciso anche di incorporare tutta una serie di modifiche nello sviluppo delle future missioni (questa era Missione 1) in particolare per Missione 2 e Missione 3. Takeshi Hakamada (fondatore e CEO della società) ha dichiarato "la Missione 1 ha dimostrato una grande affidabilità tecnica, poiché il nostro lander ha raggiunto la superficie lunare appena prima dell'atterraggio. Ora siamo stati in grado di identificare il problema durante l'atterraggio e avere un quadro molto chiaro di come migliorare le nostre missioni future".

Non tutto è andato perduto. Infatti i dati utilizzati per stabilire la traiettoria sono stati effettivamente corretti e potranno essere integrati nelle future missioni. Anche la costruzione del lander (compresa la parte di gestione termica e comunicazioni) ha supportato l'ambiente spaziale per diverso tempo supportando anche le manovre orbitali.