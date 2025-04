MSI Claw AI+: i nuovi driver mettono il turbo a Lunar Lake, fino al 25% di prestazioni grafiche in più

Intel ha rilasciato un aggiornamento dei driver grafici che strizza l'occhio ai processori Core Ultra 200V, in particolar modo alle GPU integrate Arc 130V e 140V. Le ottimizzazioni migliorano sensibilmente prestazioni e fluidità nei giochi, grazie a una rinnovata gestione energetica. A beneficiarne i notebook, ma soprattutto handled come MSI Claw 8 AI+ e 7 AI+.

Intel ha annunciato il rilascio di un aggiornamento dei driver grafici destinato ai laptop con processori Core Ultra 200V, nome in codice Lunar Lake, e le rispettive GPU integrate Arc 130V e 140V. Il nuovo driver, versione 32.0.101.6734 (e successivi), promette miglioramenti significativi sia nelle prestazioni medie sia nella fluidità generale in ambito videoludico.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, il miglioramento delle performance è frutto di un aggiornamento nella gestione energetica: "Stiamo distribuendo un aggiornamento di gestione dell'energia che migliora le prestazioni di gioco per i sistemi Intel Core Ultra 200V", ha scritto Intel. L'ottimizzazione è stata sviluppata per emergere "principalmente al livello di potenza predefinito di 17W".

Nei test condotti da Intel su nove giochi utilizzando l'handled MSI Claw 8 AI+ con profilo manuale a 17W, sono stati osservati aumenti della frequenza media della GPU e una migliore stabilità del frame pacing. Ciò si traduce non solo in un aumento degli FPS medi, ma anche in un miglioramento delle prestazioni nei momenti di maggior calo (il cosiddetto 1% low FPS, o 99° percentile). "Tutto questo significa che stiamo migliorando non solo le prestazioni ma anche la fluidità, per un'esperienza di gioco eccellente", ha spiegato l'azienda.

Il nuovo driver è già disponibile per le console portatili MSI Claw 7 AI+ e 8 AI+, e sarà abilitato su altri sistemi Core Ultra 200V una volta completata la validazione da parte dei produttori OEM. Intel ha aggiunto che "i produttori di computer rilasceranno driver convalidati con i miglioramenti prestazionali nei prossimi mesi".

I processori Core Ultra 200V rappresentano una soluzione unica nel panorama Intel. Sono infatti gli unici chip dell'azienda a integrare memoria direttamente nel package della CPU, a includere una NPU conforme ai requisiti Copilot+ di Microsoft e a contare sulle GPU integrate più potenti progettate finora da Intel. Tuttavia, l'azienda ha confermato che i chip Lunar Lake non verranno replicati nelle future generazioni, quindi non vedremo più un design del genere, lasciando spazio a soluzioni più tradizionali già a partire da Panther Lake.

Oltre alle GPU integrate Arc 130V e 140V, i nuovi driver sono compatibili con tutte le GPU Arc delle serie A e B, nonché con le GPU Iris Xe, Arc e UHD integrate nei processori Core di 11ª generazione e successive.