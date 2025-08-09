Come mantenere Windows 10 sicuro dopo il 2025: tutto sul programma ESU

La scadenza del supporto ufficiale per Windows 10 rappresenta una problematica significativa per milioni di utenti che non intendono effettuare la migrazione verso Windows 11. Microsoft ha risposto a tale necessità con il lancio del programma Extended Security Updates (ESU), una soluzione di cui abbiamo parlato più volte e che permette di mantenere operativi i dispositivi con Windows 10 garantendo la ricezione degli aggiornamenti di sicurezza critici anche dopo la fine del supporto standard.

Il programma ESU costituisce una risposta alle esigenze degli utenti che non possono o non desiderano passare al nuovo sistema operativo, fornendo una protezione continuativa contro malware e minacce informatiche. La soluzione si rivela particolarmente utile per aziende e professionisti che necessitano di tempo aggiuntivo per pianificare la transizione tecnologica verso hardware compatibile con Windows 11.

Vuoi rimanere su Windows 10? C'è il programma ESU: caratteristiche e limitazioni

Il servizio Extended Security Updates si concentra esclusivamente sulla sicurezza, fornendo unicamente aggiornamenti critici e importanti come definiti da Microsoft per i dispositivi che eseguono Windows 10 in versione 22H2. La natura specializzata del programma comporta alcune limitazioni significative che gli utenti devono considerare prima dell'adesione.

La registrazione ESU non include altri tipi di correzioni, miglioramenti delle funzionalità o aggiornamenti del prodotto. Il servizio esclude inoltre il supporto tecnico tradizionale, concentrandosi esclusivamente sulla distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza. Tale approccio permette a Microsoft di mantenere un costo contenuto del servizio, focalizzandosi sugli aspetti più critici per la sicurezza informatica.

La licenza ESU presenta una caratteristica particolare legata all'autenticazione: risulta associata all'account Microsoft dell'utente. Di conseguenza, gli utenti che utilizzano abitualmente un account locale per l'accesso a Windows potrebbero dover effettuare il login con il proprio account Microsoft per attivare e mantenere attivo il servizio di aggiornamenti estesi.

Windows 10 ESU: tempistiche e come registrarsi

L'accesso al programma ESU richiede il rispetto di specifici requisiti di sistema: i dispositivi devono eseguire Windows 10 22H2, nelle edizioni Home, Professional, Pro Education o Workstation. Tale limitazione garantisce che il servizio sia disponibile solo per le versioni più recenti e supportate del sistema operativo, ottimizzando l'efficacia degli aggiornamenti di sicurezza. Così facendo, Microsoft può concentrare le risorse sulle versioni più aggiornate del sistema operativo, ma è chiaro che gli utenti che utilizzano versioni precedenti (che in realtà non sono più supportate) dovranno aggiornare alla 22H2 prima di poter accedere al programma ESU.

Gli utenti possono iscriversi al servizio in qualsiasi momento dalla data di lancio fino al termine del programma, previsto per il 13 ottobre 2026. La data finale del supporto standard per Windows 10 rimane fissata al 14 ottobre 2025, momento in cui cesseranno gli aggiornamenti di sicurezza gratuiti. Da tale data, solo gli utenti iscritti al programma ESU continueranno a ricevere protezione attraverso gli aggiornamenti di sicurezza, garantendo un ulteriore anno di supporto fino alla chiusura definitiva del programma nell'ottobre 2026. Microsoft dettaglia così la procedura di registrazione per i consumatori:

Come iscriversi al programma ESU ESU è in fase di distribuzione a tutti i dispositivi Windows 10 che eseguono Windows 10 22H2, partendo dagli utenti Windows Insider. Per registrare il tuo dispositivo al programma ESU: Vai su Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update. Se il dispositivo soddisfa i prerequisiti, verrà visualizzato un collegamento per iscriversi a ESU. Dopo aver selezionato Iscriviti ora, inizierai l'iscrizione a ESU. Se hai effettuato l'accesso a Windows con un account locale, ti verrà chiesto di accedere al tuo account Microsoft. Se stai già eseguendo il backup delle impostazioni del PC, verrà visualizzato un messaggio che richiede di registrare il dispositivo. Se non hai attivato il backup delle impostazioni di Windows, puoi scegliere se iniziare a eseguirlo, utilizzare i tuoi punti Microsoft Reward o effettuare un acquisto una tantum per iscriverti a ESU. Dopo l'iscrizione all'ESU, è possibile utilizzare la licenza su un massimo di 10 dispositivi. Vai su Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update e seleziona Registra ora.

Quanto costa il programma ESU per Windows 10

Per gli utenti privati con Windows 10 Home, Professional, Pro Education o Workstation edition, Microsoft ha stabilito un prezzo di 30 dollari per il primo e unico anno di disponibilità.

Tale cifra rappresenta la metà del costo applicato alle organizzazioni aziendali, che devono sostenere una spesa di 61 dollari per dispositivo per il primo anno. La struttura tariffaria aziendale presenta una caratteristica particolare: il prezzo raddoppia ogni anno consecutivo per un massimo di tre anni. Inoltre, chi decide di aderire al programma in anni successivi deve pagare retroattivamente anche gli anni precedenti, poiché gli aggiornamenti ESU sono cumulativi. Per le organizzazioni che utilizzano strumenti di gestione basati su cloud come Microsoft Intune, è previsto uno sconto che riduce il costo del primo anno a 45 dollari per dispositivo.

Microsoft ha però introdotto un'opzione completamente gratuita per gli utenti consumer che utilizzano l'applicazione Windows Backup per sincronizzare i dati con OneDrive tramite un account Microsoft. Il servizio include la sincronizzazione di documenti, immagini, applicazioni, credenziali e impostazioni, sfruttando i 5 GB di spazio gratuito di OneDrive. In alternativa alla modalità gratuita, gli utenti possono riscattare l'accesso al programma ESU utilizzando 1.000 punti Microsoft Rewards, accumulabili attraverso l'interazione con i servizi dell'ecosistema Microsoft.

Per ambienti specifici, il programma ESU è disponibile senza costi aggiuntivi per le macchine virtuali Windows 10 in servizi come Windows 365, Desktop virtuale Azure, macchine virtuali di Azure e altri ambienti cloud Microsoft. Il settore educativo beneficia di tariffe particolarmente vantaggiose con un costo di appena 1 dollaro per il primo anno, che sale a 2 e 4 dollari rispettivamente per il secondo e terzo anno. Tutti i dettagli sul programma ESU sono spiegati in questa pagina di supporto sul sito ufficiale Microsoft, dove è anche presente una comoda sezione FAQ di cui trovate alcune risposte qui di seguito.

Riassumendo, domande e risposte

Quando termina il supporto gratuito per Windows 10?

Il supporto standard gratuito per Windows 10 termina il 14 ottobre 2025.

Il supporto standard gratuito per Windows 10 termina il 14 ottobre 2025. Quali versioni di Windows 10 sono compatibili con ESU?

Il programma supporta esclusivamente Windows 10 versione 22H2 nelle edizioni Home, Professional, Pro Education e Workstation.

Il programma supporta esclusivamente Windows 10 versione 22H2 nelle edizioni Home, Professional, Pro Education e Workstation. Fino a quando sarà disponibile il programma ESU?

Il programma Extended Security Updates per i dispositivi consumer sarà attivo fino al 13 ottobre 2026.

Il programma Extended Security Updates per i dispositivi consumer sarà attivo fino al 13 ottobre 2026. Il programma ESU include supporto tecnico?

No, il servizio fornisce esclusivamente aggiornamenti di sicurezza senza includere supporto tecnico tradizionale.

No, il servizio fornisce esclusivamente aggiornamenti di sicurezza senza includere supporto tecnico tradizionale. Gli aggiornamenti ESU includono nuove funzionalità?

No, il programma si limita agli aggiornamenti di sicurezza critici e importanti, escludendo miglioramenti delle funzionalità o del prodotto.

No, il programma si limita agli aggiornamenti di sicurezza critici e importanti, escludendo miglioramenti delle funzionalità o del prodotto. È necessario un account Microsoft per utilizzare ESU?

Sì, la licenza ESU è associata all'account Microsoft, quindi potrebbe essere richiesto l'accesso anche per utenti che utilizzano account locali.

Sì, la licenza ESU è associata all'account Microsoft, quindi potrebbe essere richiesto l'accesso anche per utenti che utilizzano account locali. Cosa succede ai dispositivi non registrati dopo ottobre 2025?

I dispositivi Windows 10 non registrati al programma ESU cesseranno di ricevere aggiornamenti di sicurezza, aumentando il rischio di vulnerabilità.

I dispositivi Windows 10 non registrati al programma ESU cesseranno di ricevere aggiornamenti di sicurezza, aumentando il rischio di vulnerabilità. Il programma ESU è gratuito?

Sì, ma bisogna rispettare alcune condizioni. Il programma non ha costi per chi sincronizza le impostazioni attraverso Windows Backup e utilizza un account Microsoft. Alternativamente, il costo è di 30 dollari per il primo anno o 1000 punti Microosft Reward.



Microsoft risponde

Perché iscriversi all'ESU?

Per proteggere il dispositivo Windows 10 fino al 13 ottobre 2026, se si prevede di utilizzare il PC dopo il 14 ottobre 2025.

Per proteggere il dispositivo Windows 10 fino al 13 ottobre 2026, se si prevede di utilizzare il PC dopo il 14 ottobre 2025. Durata del programma ESU per consumatori

Iscrizione possibile fino al 13 ottobre 2026. Chi si iscrive dopo il lancio riceve tutti gli aggiornamenti precedenti e futuri.

Iscrizione possibile fino al 13 ottobre 2026. Chi si iscrive dopo il lancio riceve tutti gli aggiornamenti precedenti e futuri. Quando iniziano gli aggiornamenti di sicurezza?

Gli aggiornamenti critici e importanti per la sicurezza vengono forniti tramite Windows Update dopo l'ultimo giorno di supporto per Windows 10.

Gli aggiornamenti critici e importanti per la sicurezza vengono forniti tramite Windows Update dopo l'ultimo giorno di supporto per Windows 10. Possibilità di aggiornare a Windows 11 con ESU attivo

Sì, l'iscrizione a ESU non impedisce l'aggiornamento a Windows 11 se il PC soddisfa i requisiti hardware.

Sì, l'iscrizione a ESU non impedisce l'aggiornamento a Windows 11 se il PC soddisfa i requisiti hardware. Cancellazione ordine e rimborsi

Possibile cancellare fino al 14 ottobre 2025. Dopo questa data, si applica la politica standard per acquisti digitali. Non ci sono rimborsi per iscrizioni gratuite o tramite Microsoft Rewards.

Possibile cancellare fino al 14 ottobre 2025. Dopo questa data, si applica la politica standard per acquisti digitali. Non ci sono rimborsi per iscrizioni gratuite o tramite Microsoft Rewards. Utenti multipli sullo stesso dispositivo

Un'unica registrazione ESU protegge tutti gli utenti del PC. Per altri PC Windows 10 serve registrazione separata.

Un'unica registrazione ESU protegge tutti gli utenti del PC. Per altri PC Windows 10 serve registrazione separata. Dispositivi multipli

Una licenza ESU copre fino a 10 dispositivi. Registrazione aggiuntiva tramite Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update.

Una licenza ESU copre fino a 10 dispositivi. Registrazione aggiuntiva tramite Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update. Registrazione PC del figlio

Se il bambino non ha autorizzazioni sufficienti, il genitore deve essere configurato come utente amministratore sul dispositivo per completare la registrazione.

Se il bambino non ha autorizzazioni sufficienti, il genitore deve essere configurato come utente amministratore sul dispositivo per completare la registrazione. ESU non disponibile nella propria zona

Verificare compatibilità con Windows 11 o considerare l'acquisto di un nuovo PC Windows 11/Copilot+ per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza.

Verificare compatibilità con Windows 11 o considerare l'acquisto di un nuovo PC Windows 11/Copilot+ per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza. Verificare stato registrazione

Controllo tramite Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update. Gli acquisti sono visibili nella Cronologia ordini.

In definitiva, il programma Extended Security Updates rappresenta una soluzione pragmatica per gli utenti che necessitano di tempo aggiuntivo per la transizione verso Windows 11 o sistemi alternativi.

La natura specializzata del servizio, concentrata esclusivamente sulla sicurezza, offre una protezione essenziale contro le minacce informatiche mantenendo operativi i dispositivi Windows 10 per un periodo esteso. La flessibilità temporale nella registrazione e la compatibilità con le principali edizioni di Windows 10 22H2 rendono il programma accessibile a un'ampia base di utenti, dalle piccole imprese ai professionisti individuali che richiedono stabilità e continuità operativa.