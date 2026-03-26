Arriva AI Dividend: 1.000 dollari al mese per chi ha perso il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale

L'AI Dividend, primo programma formale di sussidio mirato per chi ha perso lavoro a causa dell'intelligenza artificiale, ha avviato i pagamenti: 1.000 dollari al mese, senza vincoli a 25-50 lavoratori tra sviluppatori, copywriter e call center

L'AI Dividend, il primo programma formalizzato di sussidi mirati specificamente pensato per chi ha perso lavoro, reddito o opportunità a causa dell'intelligenza artificiale, ha iniziato questa settimana a distribuire i primi pagamenti: 1.000 dollari al mese, senza vincoli di spesa né obblighi di rendiconto, per un anno.

Il progetto è supportato da due organizzazioni no-profit: AI Commons Project, costola del Fund for Guaranteed Income (F4GI), e What We Will, gruppo di tutela per lavoratori colpiti dall'AI fondato da Kaitlin Cort. Cort è una software engineer di lungo corso e istruttrice di programmazione, ha lavorato per programmi come Per Scholas, Future Code e NYC Tech Talent Pipeline, e ha visto in prima persona il mercato del lavoro per sviluppatori entry-level svuotarsi mentre le aziende tech adottavano strumenti come Copilot e Claude. "I pochi lavori che i miei studenti sono riusciti ad ottenere erano spesso degradanti. Non permettevano di fare vera ingegneria, ma solo di revisionare task ripetitivi e validare codice generato dall'AI" ha raccontato alla newsletter Blood In The Machine di Brian Merchant. Il risultato diretto è che le posizioni entry-level vengono ora assorbite quasi interamente da ingegneri con tre o più anni di esperienza, tagliando fuori i neolaureati. I riscontri di Cort confermano con quanto Aneesh Raman, dirigente di Linkedin, aveva iniziato a delineare quasi un anno fa.

Chi può ricevere i pagamenti

Il programma non è pensato solo per gli sviluppatori. L'AI Commons Project valuta le candidature su base continua, ponendo particolare attenzione verso operatori di call center, copywriter, giornalisti, lavoratori di data annotation e creativi colpiti dall'automazione generativa. Molti dei primi beneficiari sono tuttavia tecnici a basso reddito, aspiranti software engineer rimasti disoccupati, o lavoratori tech che non trovano impiego da oltre un anno. Cort ha confermato che uno dei destinatari iniziali è attualmente senza fissa dimora, un dettaglio che evidenzia il livello di urgenza a cui il programma cerca di rispondere.

Per Nick Salazar, executive director di F4GI, la logica è chiara: "Tutti dicono ai lavoratori di imparare l'AI, ignorando che ci vogliono tempo, denaro e connessioni per farlo. L'AI Dividend combina liquidità con reskilling, così i lavoratori possono capire qual è il loro passo successivo." La stabilità finanziaria durante la ricerca di lavoro è, secondo gli organizzatori, una precondizione spesso ignorata: senza quella, continuare a investire su se stessi diventa impossibile.

I numeri e la scommessa sui fondi

Nella fase pilota sono coinvolti tra 25 e 50 lavoratori, con un budget iniziale di 300.000 dollari. L'obiettivo dichiarato per il 2026 è distribuire 3 milioni di dollari, un salto che richiede l'ingresso di nuovi finanziatori, con maggiori possibilità e disponibilità economiche. Ed è qui che il progetto si gioca una scommessa politicamente rischiosa: convincere le stesse aziende che hanno sviluppato e distribuito i modelli AI a contribuire economicamente a riparare il danno che questi modelli stanno causando.

"Siamo in conversazioni attive con i principali lab di AI riguardo al finanziamento a lungo termine", ha dichiarato Salazar. "I grandi CEO dell'AI dicono di credere nel supporto ai lavoratori rimasti disoccupati. Dipendenti delle aziende AI hanno già contribuito con tempo e competenze. Se le aziende non seguiranno, sorge la domanda: sono davvero seri?" Trattative specifiche sono già state avviate con Anthropic.

Il paradosso delle dichiarazioni sul reddito universale di base

Il contesto in cui nasce l'AI Dividend è quello di un dibattito pubblico che non è libero da ipocrisie. Sam Altman ha supportato attivamente il concetto di universal basic income e ha finanziato almeno un esperimento strutturato in tal senso. Dario Amodei di Anthropic ha definito l'UBI "meglio di niente", pur aggiungendo di preferire una società in cui "tutti possono contribuire", una formulazione che lascia aperti molti interrogativi. Elon Musk ha fatto dichiarazioni simili. Eppure nessuna di queste aziende ha finora messo mano al portafoglio per sostenere i lavoratori che hanno visto dissolversi le proprie opportunità professionali per via dell'AI.

Su questo si innesta il fenomeno dell'"AI washing" dei licenziamenti, termine coniato dallo stesso Altman: aziende che tagliano personale per ragioni di costo strutturale ma attribuiscono pubblicamente le uscite all'adozione dell'AI, cavalcando la narrativa della sostituzione tecnologica per compiacere gli investitori. Questo rende ancora più difficile distinguere dove finisca il reale effetto della diffusione dell'intelligenza artificiale sulle dinamiche del mondo del lavoro, e dove invece inizi la gestione di bilancio mascherata da inevitabilità storica.

Oltre il sussidio, verso altre carriere

Il programma non si limita al trasferimento monetario. I dati raccolti sui beneficiari serviranno a orientarne l'evoluzione, e in alcuni casi il percorso potrebbe portar loro fuori del tutto dal settore tecnologico. "Per alcuni partecipanti potremmo dover consigliare altri percorsi di carriera, nella sanità o nei mestieri qualificati", ha spiegato Cort. "Ma stiamo cercando di colmare il gap di competenze ora richiesto ai lavoratori entry-level." Si tratta di un dettaglio importante: per una parte di chi è stato colpito dal fenomeno, il ritorno nel settore tecnologico potrebbe essere una prospettiva non realistica.

L'AI Dividend si affianca ad altre iniziative come la rete di mutuo soccorso Stop GenAI, che fornisce supporto ad artisti, accademici, scrittori e creativi, ma si distingue per il formato strutturato: pagamenti mensili prevedibili, senza condizioni. I lavoratori interessati possono compilare un sondaggio sul sito di AI Commons Project. La selezione è continua, i fondi per ora limitati, e la scala futura dipende interamente da quanto i big dell'AI saranno disposti a tradurre le proprie dichiarazioni in assegni.

Una precisazione sul termine "reddito di base"

Vale la pena notare che il BIEN (Basic Income Earth Network), la principale organizzazione accademica internazionale che monitora e studia i programmi di reddito di base, ha sollevato una riserva sulla definizione specifica dell'AI Dividend. Secondo il BIEN, il termine "basic income" presuppone per definizione universalità: deve essere corrisposto a tutti i cittadini o residenti, senza discriminazione categoriale, e non può essere vincolato all'appartenenza a una specifica categoria di lavoratori. Un trasferimento monetario destinato esclusivamente a chi ha subito una determinata tipologia di impatto occupazionale rientrerebbe tecnicamente nella categoria dei sussidi mirati, non in quella del reddito di base nel senso pieno del termine.

Si tratta di una distinzione che non è puramente accademica, dal momento che ha implicazioni dirette sul dibattito politico: un programma categoriale non risponde alla stessa logica redistributiva di un reddito universale non può essere usato come evidenza empirica per sostenere o confutare il concetto dell'UBI. Gli stessi organizzatori dell'AI Dividend non hanno contestato questa lettura, e il programma rimane comunque il primo tentativo strutturato di risposta diretta e in denaro ai lavoratori colpiti dall'automazione AI.