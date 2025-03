Il video dell'eclissi solare vista dalla superficie della Luna grazie al lander Firefly Aerospace Blue Ghost

Nella giornata di ieri abbiamo scritto della prima fotografia rilasciata da Firefly Aerospace durante l'eclissi solare totale sulla superficie della Luna grazie al lander Blue Ghost (sulla Terra invece era in corso un'eclissi lunare). Si è trattata di un'occasione unica per osservare il fenomeno e per raccogliere dati scientifici oltre che per diffondere immagini che hanno anche un'intrinseca bellezza che va oltre l'aspetto scientifico (per quanto importante).

Dopo aver mostrato la prima fotografia, la società statunitense ha rilasciato anche un video che mostra le diverse fasi dell'eclissi solare ripresa dalla fotocamera grandangolare superiore di Blue Ghost mettendo in evidenza la variazione di luminosità vista dal lander lunare durante il passaggio dell'ombra della Terra sulla superficie della Luna.

La sequenza di immagini sono state catturate intorno alle 8:30 (ora italiana) di ieri. Le fotografie sono state catturate in rapida sequenza con diverse impostazioni di esposizione per poi essere montate in un unico filmato, visibile qui sopra. La tonalità rossa che si può vedere nelle fotografie è dato dalla rifrazione della luce solare attraverso l'atmosfera terrestre mentre il Sole è nascosto alla vista. Come ulteriore "bonus" si possono anche vedere Mercurio (a sinistra) e Venere (a destra) come due puntini luminosi appena sopra l'eclissi.

Dopo la sfortunata missione IM-2 di Intuitive Machines con il lander lunare Athena c'è però un'altra missione che potrebbe portare un nuovo veicolo sulla superficie della Luna. Si tratta della nipponica ispace con il lander HAKUTO-R Resilience che nelle scorse ore era a ben 1,014 milioni di km dalla Terra in un'orbita di trasferimento a bassa energia viaggiando a circa 1390 km/h. Domani dovrebbe raggiungere gli 1,1 milioni di km, il punto più lontano dalla Terra per questa missione per poi iniziare a riavvicinarsi alla Luna per programmare l'atterraggio il 5 giugno, secondo quanto dichiarato dalla società.