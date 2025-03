Le ultime novità sul lander Athena di Intuitive Machines e le nuove immagini rilasciate dalla Luna

Come sappiamo il lander lunare Athena della missione IM-2 di Intuitive Machines è atterrato sulla Luna il 6 marzo ma, a causa di un problema tecnico non è riuscito a mantenere il corretto assetto finendo di lato in un cratere in ombra e non riuscendo più a ricaricare le batterie grazie ai pannelli solari, terminando la sua missione in poche ore. Si tratta del secondo fallimento dopo la missione IM-1 che ebbe un esito simile a febbraio del 2024.

Nelle scorse ore la società statunitense ha rilasciato nuove immagini dell'atterraggio del lander lunare indicando anche quanto accaduto negli ultimi momenti dell'allunaggio. Secondo quanto riportato, Athena avrebbe toccato la superficie su un punto pianeggiante e rialzato nella zona del Mons Mouton ma, a causa di dati errati rilevati dall'altimetro laser non era in grado di stabilire l'altitudine corretta. Per questo motivo ha proseguito a muoversi sul suolo lunare, potenzialmente anche roteando un paio di volte, prima di finire nel cratere in ombra, dove poi si è fermato.

In quelle condizioni il lander lunare di Intuitive Machines era esposto a temperature di -170°C, con pannelli solari coperti di regolite e generando solo 100W di potenza non riuscendo così a generare energia per utilizzare i riscaldatori. Il centro controllo ha quindi scelto di operare a piena potenza per 13 ore piuttosto che per 50 ore, ma con prestazioni limitate. Per questo la missione IM-2 è finita relativamente in fretta pur permettendo di raccogliere importanti dati.

Intuitive Machines: le ultime novità sul lander lunare Athena

Steve Altemus (CEO di Intuitive Machines) ha dichiarato che "l'obiettivo era audace: atterrare al polo sud della Luna, una regione segnata da un terreno frastagliato, crateri profondi e un freddo brutale. Le missioni passate hanno evitato quest'area, dove il Sole è basso sull'orizzonte, gettando lunghe ombre che oscurano i pericoli e limitano la trasmissione diretta dei dati con la Terra. È anche una regione che crediamo abbia le chiavi del futuro dell'esplorazione spaziale. Gli scienziati ritengono che l'acqua ghiacciata sia intrappolata sotto la superficie e che sbloccare queste risorse potrebbe alimentare il prossimo salto dell'umanità sul pianeta rosso".

Altemus ha sottolineato che questo è stato l'atterraggio avvenuto più a sud sulla superficie lunare sia per le missioni con equipaggio che quelle robotiche e, pur non avvenendo correttamente, ha comunque avuto una sua importanza. Durante le poche ore di attività, il lander lunare Athena ha inviato i dati dell'esperimento PRIME-1 della NASA ma ma anche quelli relativi al funzionamento della rete 4G LTE di Nokia dimostrando le potenzialità di questa tecnologia.

Durante le 39 orbite lunari il Lunar Data Network ha permesso l'invio e la ricezione di dati cinque volte più velocemente rispetto alla missione IM-1 compresi i dati ingegneristici di due carichi utili realizzati dai clienti. Questa tecnologia di comunicazione servirà anche a migliorare le prestazioni dei futuri sistemi di trasmissione e ricezione per il Near Space Network Services (NSNS), nella quale anche Intuitive Machines è impegnata.