Adulting 101: i corsi per imparare come era la vita fino a qualche anno fa

Sempre più ragazzi della Generazione Z si rivolgono a corsi per acquisire competenze quotidiane che un tempo si imparavano in casa o a scuola. Ecco come alcune Università stanno trovando una risposta a un mondo che cambia in fretta e lascia indietro chi non riceve gli strumenti per affrontarlo

Il mondo sta cambiando a una velocità tale da rendere irriconoscibile, nel giro di pochi anni, ciò che fino a poco tempo fa era considerato "normale". Tecnologie digitali pervasive, ritmi accelerati, nuovi equilibri familiari e scolastici hanno prodotto una frattura netta tra passato e presente. I ventenni di oggi si trovano a vivere in un contesto dove molte delle competenze pratiche che servivano alla vita quotidiana non vengono più trasmesse, e spesso nemmeno richieste fino al momento in cui diventano indispensabili.

Di fronte a un lavandino otturato o a un conto da gestire, la risposta più immediata non è l'azione, ma una ricerca online. Ma non sempre un tutorial su YouTube riesce a colmare l'assenza di esperienza diretta. Così, sempre più giovani si iscrivono a corsi come "Adulting 101", programmi nati per insegnare a cucinare un pasto semplice, compilare un modulo fiscale o stirare una camicia. Tutto ciò che un tempo si apprendeva osservando i genitori o partecipando ad attività scolastiche oggi rischia di restare sconosciuto.

L'Università di Waterloo, in Canada, ha strutturato un toolkit completo per accompagnare gli studenti fuori dal nido digitale. Si parla di relazioni sane, di bilancio familiare, di manutenzione domestica. Si impara a fare la spesa con criterio, a usare un aspirapolvere, a cucinare senza incendiare la cucina. Un insieme di competenze pratiche, pensate per colmare un vuoto che inizia già nell'adolescenza.

Molti dei ragazzi coinvolti in questi corsi raccontano di sentirsi impreparati di fronte alle richieste del mondo adulto. Non si tratta solo di cucinare o lavare i piatti: spesso manca la capacità di prendere decisioni in autonomia, di gestire la propria routine, di affrontare piccoli imprevisti. Il rischio è quello di arrivare all'età adulta con un bagaglio culturale vasto, ma con gli strumenti sbagliati per tradurlo in azioni quotidiane.

Le scuole hanno progressivamente abbandonato le discipline pratiche. Negli anni '60, cucito, cucina e manutenzione erano parte integrante del curriculum scolastico. Erano materie rivolte a tutti, senza distinzione di genere, e avevano un obiettivo preciso: preparare alla vita, non solo al lavoro. Oggi quelle competenze sono state sostituite da moduli astratti o lasciate all'iniziativa individuale, con risultati visibilmente discontinui.

Alcuni esperti indicano tra le cause anche il prolungamento dell'adolescenza. Vivere più a lungo con i genitori riduce le occasioni per affrontare i problemi in autonomia. Se non si è mai costretti a cambiare una ruota bucata, è difficile imparare a farlo. E se l'educazione familiare si concentra solo sul successo scolastico o digitale, il rischio è quello di arrivare impreparati alla complessità della realtà quotidiana.

Lo stile genitoriale diffuso negli ultimi decenni ha anche favorito una forma di iperprotezione, spesso motivata da buone intenzioni. Ma quando i ragazzi non sono esposti agli errori, non imparano a gestirli. "Adulting 101" non insegna solo a fare il bucato: offre una palestra per imparare a sbagliare senza conseguenze gravi, in un ambiente sicuro e guidato.

La richiesta crescente di questi corsi è il segnale di una consapevolezza nuova. I ragazzi non vogliono restare impreparati. Anzi, molti di loro chiedono con forza un'educazione che non si fermi alle nozioni teoriche. Vogliono sapere come funziona un contratto d’affitto, cosa significa versare i contributi, come si gestisce un appuntamento medico. Non si tratta di nostalgia per un passato più semplice, ma di una necessità urgente: rimettere al centro l’essere umano, non solo il cittadino digitale.

All'estero le istituzioni stanno già reagendo. Serve una riflessione sull'intero sistema educativo e familiare. Non basta dotare i ragazzi di competenze scolastiche o tecnologiche: bisogna accompagnarli nel percorso verso l'autonomia reale, fatta di errori, scelte e piccole conquiste quotidiane.

La vita adulta non inizia quando si compie diciott'anni, ma quando si è in grado di affrontare la quotidianità senza sentirsi costantemente spaesati. Se per arrivarci serve un corso, ben venga. Ma sarebbe utile domandarsi perché, a un certo punto, abbiamo smesso di insegnare come si vive.

Questo non vuol dire che i giovani di oggi non abbiano abilità, anzi hanno abilità completamente diverse dalla generazione precedente, per certi versi complementari in un mondo che diventa sempre più digitale. Scorrere rapidamente il feed di Instagram forse non permetterà di approfondire gli argomenti, ma stimola il cervello a immagazzinare tantissimi dati, di fonte e connotazione diverse.

Solo che i ritmi serrati di oggi non permettono più di "studiare" il mondo di una volta, non c'è più il tempo. Il mondo cambia così rapidamente che qualcosa, inevitabilmente, finisce nel dimenticatoio, spesso troppo presto.