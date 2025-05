La NASA potrebbe chiudere le missioni OSIRIS-APEX, New Horizons e Juno cancellandone altre per risparmiare soldi

La NASA potrebbe dover concludere anzitempo diverse missioni come Juno, New Horizons, OSIRIS-APEX e altre verrebbero invece cancellate prima ancora del lancio. Il tutto per avere un risparmio relativamente ridotto della spesa statunitense.

L'amministrazione Trump ha intenzione, a tutti i costi, di far quadrare i conti federali ripianando per quanto possibile il debito statunitense. Per farlo ha cercato il supporto di nuove istituzioni come il DOGE (Dipartimento per l’Efficienza Governativa) ma anche tagliando il budget di enti federali come la NASA. L'agenzia spaziale statunitense potrebbe vedere ridurre il proprio budget ai livelli del 1961 portando a conclusioni missioni già lanciate e cancellando programmi in fase di sviluppo oltre ad apportare cambiamenti sostanziali a progetti di lungo periodo come il programma Artemis.

Come era già emerso a marzo poi confermato ad aprile e infine all'inizio di maggio, la situazione diventerebbe critica in particolare per il programma scientifico della NASA che dovrà far fronte a una riduzione consistente del budget perdendo parte del suo personale oltre a progetti di varia natura. I documenti aggiornati sono disponibili pubblicamente sulla proposta per il budget dell'anno fiscale 2026 e dovranno vedere l'approvazione del Congresso, anche se le sorprese potrebbero non essere molte.

La NASA e le missioni che potrebbero essere cancellate

Stando alla documentazione fornita, le modifiche al programma scientifico della NASA prevederebbero la fine della missione OSIRIS-APEX, che intende esaminare l'asteroide Apophis che arriverà nelle vicinanze della Terra nel 2029. La missione deriva dalla precedente OSIRIS-REx che ha portato sulla Terra i campioni dell'asteroide Bennu. Anche la missione Juno, attualmente in orbita intorno a Giove e alle sue lune raccogliendo dati importanti per conoscere il gigante gassoso e i satelliti. Un'altra missione già lanciata e che sarebbe conclusa anzitempo è New Horizons, che si trova agli estremi del Sistema Solare e sta raccogliendo informazioni sulla fascia di Kuiper e sugli oggetti che la popolano. Anche il Chandra X-ray Observatory e Fermi Gamma-ray Space Telescope sarebbero a rischio di una chiusura anticipata. Ma non è finita qui.

Tra le altre missioni in orbita sarebbero chiuse l'OCO-2 (Orbiting Carbon Observatories) lanciato nel 2014 e l'OCO-3 che si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Entrambi gli strumenti sono pensati per analizzare il ciclo del carbonio e l'impatto dell'anidride carbonica e altre molecole sul clima. Ci sarebbe poi la chiusura del Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), dello strumento Sage III a bordo della ISS e dei satelliti Terra, Aqua e Aura che aiutano a comprendere le implicazioni di ozono, vapore acqueo e altri gas sul clima.

La riduzione del budget della NASA porrebbe fine a diverse collaborazioni con ESA tra le quali quelle per il rover europeo Rosalind Franklin Mars che a questo punto potrebbe non essere mai lanciato (nonostante Airbus stia sviluppando un lander). Gli USA avrebbero fornito un sistema di atterraggio, il vettore di lancio e del materiale radioattivo per i riscaldatori. Senza questi elementi la missione potrebbe essere cancellata nonostante il rover sia pronto già da tempo.

Ovviamente anche la missione Mars Sample Return sarebbe cancellata così come la collaborazione con l'agenzia spaziale europea per l'orbiter e altri sistemi legati a questa missione. Tra le sonde in orbita intorno a Marte e che forniscono anche capacità di comunicazione con il Deep Space Network, sarebbero cancellate Mars Odyssey e Maven oltre a non fornire ulteriori fondi a Mars Express (un orbiter europeo).

Finirebbe anche la collaborazione per la missione europea EnVision (con obiettivo Venere). Annunciate nel 2021, le missioni statunitensi DAVINCI+ e VERITAS sempre dirette verso Venere, sarebbero cancellate a causa dei tagli. Ci sarebbe poi la fine dello sviluppo dell'Amosphere Observing System (AOS) che avrebbe permesso di conoscere dettagli sulla formazione di tempeste, nubi e l'impatto dell'inquinamento.

A salvarsi sarebbero invece la missione Dragonfly con il drone pensato per volare su Titano (luna di Saturno) oltre alla missione NEO Surveyor, un telescopio spaziale sviluppato per rilevare oggetti che orbitano vicino alla Terra (come gli asteroidi e in particolare i troiani terrestri). Anche il Nancy Grace Roman Space Telescope sarebbe in salvo e potrebbe proseguire lo sviluppo, pur avendo un budget ridotto da 376,5 milioni di dollari a 156 milioni di dollari oltre alla missione congiunta con l'India chiamata NISAR. Per quanto riguarda invece il programma Landsat Next, verrà ripensato per diventare Sustainable Land Imaging (e quindi essere più sostenibile in termini di costi).

La NASA e la futura esplorazione umana di Luna e Marte

Il programma di esplorazione umana cambierà sostanzialmente sia per quanto riguarda la Luna che Marte. Come già annunciato in precedenza sarebbero cancellati NASA SLS (Space Launch System), la capsula Orion e il Lunar Gateway dopo Artemis III, che intende riportare l'essere umano sul satellite naturale prima dei cinesi (che intendono riuscirci nel 2029). Una volta completata questa fase si penserebbe attivamente a sfruttare collaborazioni estese con società private all'interno del programma commerciale.

Anche per Marte ci sarebbe uno sviluppo simile, salvando attualmente NASA Perseverance e NASA Curiosity ma puntando all'esplorazione umana del Pianeta Rosso all'interno del programma Commercial Moon to Mars (M2M), fornendo oltre un miliardo del budget. Questo prevederebbe di riservare parte del budget per lo sviluppo di soluzioni in grado di portare materiali e esseri umani su Marte e per progettare tute spaziali dedicate. Anche l'attuale Commercial Lunar Payload Services (CLPS) sarà integrato nel sistema M2M. La struttura del programma sembrerebbe intrecciarsi con il programma di SpaceX per portare Starship sul Pianeta Rosso nei prossimi anni, prima con robot umanoidi e poi con un equipaggio.

I tagli del budget della NASA prevederanno non solo un taglio delle missioni (attuali o future) ma anche del personale. Attualmente l'agenzia può contare su 17391 dipendenti, ma che potrebbero diventare 11853 come proposta per l'anno fiscale 2026. Il ridimensionamento riguarderebbe diversi centri di ricerca che si trovano in alcuni stati degli USA per accentrarne alcuni a Washington nella sede centrale dell'agenzia.

La Planetary Society, che si era già dichiarata preoccupata in passato, ha ribadito che una direzione di questo tipo intrapresa dalla NASA e dall'amministrazione Trump sarebbe deleteria per gli Stati Uniti che non rivestirebbero più un ruolo significativo dal punto di vista scientifico. Nel testo si legge che "la Planetary Society ritiene che una grande nazione meriti un grande programma spaziale, che rifletta i nostri ideali nazionali e serva l'interesse pubblico. Questa proposta non solo non è all'altezza, ma respinge attivamente questa promessa, minando la rara opportunità che la NASA offre di costruire unità in patria e collaborazione all'estero attraverso la leadership americana".

In generale si può pensare un'ottimizzazione della spesa pubblica, e anche delle varie agenzia, sia possibile ma la strategia potrebbe essere differente. Con uno sviluppo di questo tipo la Cina diventerà presto una delle nazioni più avanzate per quanto riguarda la ricerca scientifica spaziale. Di contro non si può non evidenziare come il budget proposto per il Dipartimento della Difesa per l'anno fiscale 2026 è di ben 1010 miliardi di dollari, con un aumento del 13% rispetto al 2025, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale.