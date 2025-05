Elon Musk annuncia i nuovi piani per la colonizzazione di Marte grazie a SpaceX Starship

Nelle scorse ore Elon Musk ha tenuto una nuova conferenza per annunciare i nuovi piani per la colonizzazione di Marte resi possibili grazie alle versioni evolute del grande razzo spaziale riutilizzabile SpaceX Starship.

Il 28 maggio si è concluso il nono volo del razzo spaziale riutilizzabile SpaceX Starship. Super Heavy Booster 14-2 si è distrutto durante il rientro ma era anche parte di un test per cercare di stressare la componentistica (e non era previsto il recupero) mentre Ship 35 ha subito una perdita da un serbatoio principale compromettendo così l'assetto. Si tratta di un miglioramento rispetto a quanto visto per il settimo e l'ottavo volo ma se si guarda ai voli precedenti non si è comunque riusciti a completare le operazioni come previsto.

The Road to Making Life Multiplanetary: an update from @elonmusk on SpaceX's plan to reach Mars pic.twitter.com/d2cnsVKK80 — SpaceX (@SpaceX) May 29, 2025

In precedenza era stato annunciato che prima del nono volo ci sarebbe stata una conferenza da parte di Elon Musk per mostrare quelli che saranno i progressi del programma Starship e di come intende colonizzare Marte nei prossimi anni grazie anche agli androidi Tesla Optimus e ai satelliti Starlink. Si tratta di un piano molto (molto) ambizioso e che, secondo lo stesso Musk, ha solo il 50% delle possibilità di essere portato a termine con le tempistiche annunciate durante l'incontro. Questo è quello che sappiamo.

SpaceX Starship: i piani di Elon Musk per colonizzare Marte

Non è la prima volta che Elon Musk parla della possibilità di colonizzare Marte nei prossimi anni, anzi è alla base del programma di sviluppo di Starship. L'ultima conferenza si tenne a settembre dello scorso anno e ora arriva un ulteriore aggiornamento con tempistiche e altre novità legate alla possibilità di portare l'essere umano sul Pianeta Rosso ben prima di quanto pianificato da NASA e altre agenzie nazionali.

Assisteremo innanzitutto a un incremento della produzione di SpaceX Starship (nella sua forma evoluta) che sarà più grande e capace. Grazie alle Giga Bay di Starbase e del Kennedy Space Center dovrebbe essere possibile arrivare a 1000 Ship in pochissimo tempo (ovviamente se tutto andrà come previsto, cosa non assolutamente scontata). In un prossimo futuro dovremmo assistere alla prima cattura di Ship attraverso Mechazilla del Pad B di Starbase che avverrà quando il secondo stadio diventerà effettivamente un vettore orbitale.

L'arrivo dei motori Raptor 3 dovrebbe consentire di ridurre la massa dell'hardware e aumentare quella a disposizione per il carico utile. Attualmente sono stati eseguiti oltre 300 test di questa generazione di propulsori con oltre 16 mila secondi di accensione complessivamente nel sito di McGregor. Grazie alla loro struttura non avranno bisogno di uno scudo termico nella sezione inferiore di Super Heavy e Ship riducendo la massa.

La prossima generazione di Super Heavy avrà solo tre alette disposte a 90° l'una dall'altra riducendo così la complessità e la massa. La versione evoluta del primo stadio integrerà anche l'hot stage ring (che attualmente viene sganciato dopo la separazione degli stadi) permettendo un più facile riutilizzo del vettore. Ship invece potrebbe avere una variante a 9 propulsori, con tre Raptor atmosferici e sei ottimizzati per il vuoto, ma si tratta di uno passaggio non certo e probabilmente che avverrà quando il programma sarà effettivamente maturo.

La prossima generazione di Starship (V3, Block 3) sarà un po' più grande delle attuali (V2) con Ship che sarà alta 52,1 metri, Super Heavy sarà alto 72,3 metri per un totale di 124,4 metri. La versione ancora più avanzata invece potrà contare su una Ship da 61 metri, Super Heavy da 81 metri e un'altezza complessiva di 142 metri. La versione evoluta di Ship avrà anche delle piastrelle isolanti differenti e più lisce che dovrebbero migliorare la resistenza al calore ed essere anche più resistenti agli stress e quindi permettere un rapido riutilizzo del vettore.

I piani per la colonizzazione di Marte da parte di SpaceX prevedono l'invio di diversi vettori nel corso degli anni. Questa la roadmap ipotizzata.

2026 : invio di 5 Starship con 10 tonnellate di carico utile, compresi robot Optimus per dimostrare che è possibile atterrare

: invio di 5 Starship con 10 tonnellate di carico utile, compresi robot Optimus per dimostrare che è possibile atterrare 2028/2029 : 20 Starship con 75 tonnellate di carico utile ciascuna per iniziare a portare strumentazioni e habitat per gli equipaggi

: 20 Starship con 75 tonnellate di carico utile ciascuna per iniziare a portare strumentazioni e habitat per gli equipaggi 2030/2031 : 100 Starship con 150 tonnellate di carico utile ciascuna, per la costruzione dell'habitat, la produzione di propellente e costruzione di strutture aggiuntive (pad di lancio, etc.)

: 100 Starship con 150 tonnellate di carico utile ciascuna, per la costruzione dell'habitat, la produzione di propellente e costruzione di strutture aggiuntive (pad di lancio, etc.) 2033: 500 Starship con 300 tonnellate di carico utile per portare ulteriori strutture e ridurre la dipendenza dalla Terra

La zona scelta per l'atterraggio e il primo insediamento umano su Marte potrebbe essere nell'area della regione di Arcadia che ha diverse riserve di ghiaccio utili per il sostentamento umano e non solo. Elon Musk intende realizzare una rete satellitare anche intorno al Pianeta Rosso con satelliti Starlink (Marslink?) che avranno latenze comprese tra i 3' e i 22' ma con un'ampia larghezza di banda.

Durante la conferenza sono state anche mostrate nuove immagini degli ambienti interni di Starship con piante e sedute confortevoli per la permanenza di diversi mesi nello Spazio. Uno dei punti principali rimarrà la capacità di eseguire il trasferimento di propellente tra due Ship e di ridurre il fenomeno del boiling off del propellente criogenico nello Spazio per lunghi periodi di tempo. La demo del trasferimento dovrebbe essere eseguita all'inizio del 2026 (in precedenza era alla fine del 2025) mentre il primo lancio verso Marte dovrebbe avvenire entro la fine dello stesso anno.

Come scritto, si tratta di un piano decisamente ambizioso e le tempistiche sono stringenti anche a causa delle finestre per il lancio di missioni verso il Pianeta Rosso. Attualmente sembra improbabile, ma non impossibile, che SpaceX riesca a raggiungere l'obiettivo con queste tempistiche ma è possibile che un rinvio di un paio d'anni potrebbe avere un margine di riuscita superiore.