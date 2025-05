Ferrovie dello Stato e Starlink insieme per migliorare la connettività a bordo? Salvini conferma i test

Ferrovie dello Stato ha avviato una sperimentazione con Starlink per migliorare la connettività Wi-Fi sui treni dell'Alta Velocità, mentre altri ministeri testano la tecnologia satellitare di Musk per applicazioni militari e diplomatiche. Il progetto prevede l'installazione di antenne sui vagoni per garantire connessione stabile lungo l'intera tratta Milano-Roma, nonostante le resistenze del Quirinale su accordi organici con SpaceX.

La connettività a bordo dei treni italiani potrebbe essere sul punto di compiere un salto tecnologico significativo. Ferrovie dello Stato ha infatti avviato una sperimentazione con la tecnologia satellitare Starlink di Elon Musk per migliorare drasticamente l'esperienza di connessione sui convogli dell'Alta Velocità. La notizia, anticipata da alcune indiscrezioni giornalistiche, ha trovato conferma ufficiale nelle dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante il Festival dell'Economia di Trento.

La sperimentazione in corso

Il ministro Salvini ha confermato che Ferrovie dello Stato ha avviato una sperimentazione di alcune settimane con due soggetti per rendere possibile la connessione sui treni, specificando che uno dei due è proprio Starlink. La scelta non sarebbe casuale: secondo Salvini, Starlink è "uno dei pochi in grado di garantire questo servizio" di copertura satellitare continua.

L'obiettivo dichiarato è ambizioso: garantire una connessione stabile durante l'intera tratta dell'Alta Velocità tra Milano e Roma. Una richiesta che lo stesso ministro definisce come una delle sue "prime priorità" comunicate ai vertici di FS, considerando le attuali problematiche di cattiva connessione sui mezzi di trasporto.

Come funziona la tecnologia Starlink sui treni

Dal punto di vista tecnico, il sistema prevede l'installazione delle caratteristiche "tavolette" di Starlink sul tetto dei vagoni. Queste antenne sono progettate per catturare il segnale dai satelliti in orbita bassa e convertirlo in connettività Wi-Fi disponibile per i passeggeri. La stessa tecnologia può essere estesa anche alle stazioni più remote e isolate, garantendo copertura anche in aree tradizionalmente difficili da raggiungere con le infrastrutture terrestri convenzionali.

Il progetto non prevede un rapporto diretto tra Starlink e Ferrovie dello Stato. Come confermato dalle fonti aziendali, tra i fornitori del servizio Wi-Fi figura l'azienda Icomera, che ha integrato Starlink nei propri sistemi. Questa società britannica funge da intermediario, gestendo le tecnologie Starlink e fornendole alle compagnie ferroviarie di tutto il mondo.

Precedenti internazionali e validazione tecnologica

La sperimentazione italiana non rappresenta un caso isolato nel panorama ferroviario internazionale. ScotRail, il principale operatore ferroviario della Scozia, ha recentemente annunciato l'utilizzo della tecnologia satellitare di Musk per una sperimentazione di sei mesi. Sei treni nel nord della Scozia sono stati dotati di apparecchiature che si collegano alla rete satellitare Starlink, con la possibilità di estendere il servizio anche al sud del Paese in caso di successo.

Questo precedente conferma la fattibilità tecnica dell'integrazione di Starlink nei sistemi ferroviarii ad alta velocità e fornisce un importante benchmark per valutare l'efficacia della soluzione anche nel contesto italiano.

Un progetto più ampio: Starlink nel sistema difesa italiano

La sperimentazione ferroviaria si inserisce in un quadro più ampio di valutazione della tecnologia Starlink da parte di diversi ministeri italiani. Oltre ai trasporti, anche la Marina Militare e l'Aeronautica stanno studiando progetti per attrezzare navi e aerei militari con la tecnologia satellitare di Musk.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha confermato che Starlink è già utilizzato per comunicazioni non classificate, come quelle dei militari che devono chiamare casa dalle navi. La Marina Militare italiana, attualmente impegnata in operazioni nel Mar Rosso, necessita di maggiore connettività per operazioni sempre più globali.

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avviato sperimentazioni nelle ambasciate italiane. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha confermato che sono state avviate sperimentazioni con Starlink presso le sedi diplomatiche in Burkina Faso, Bangladesh, Libano e Iran, anche se i risultati sono stati contrastanti: funzionamento positivo in Iran, problemi in Libano.

Le prospettive future e l'autonomia decisionale

Nonostante l'interesse dimostrato da più ministeri, il governo deve fare i conti con le "perplessità" espresse dal Quirinale riguardo a un accordo organico con SpaceX. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrebbe manifestato preoccupazioni sulla sovranità nazionale in materia di comunicazioni strategiche, bloccando di fatto la trattativa per un contratto quinquennale da 1,5 miliardi di euro.

Tuttavia, i singoli ministeri stanno procedendo con sperimentazioni autonome e progetti specifici, aggirando di fatto il blocco istituzionale attraverso accordi settoriali e test tecnologici. Nel caso delle Ferrovie, la decisione finale spetterà comunque a FS in piena autonomia, come sottolineato dallo stesso Salvini.

Impatti per i passeggeri e il futuro della mobilità

Dal punto di vista dell'utenza, la tecnologia Starlink potrebbe risolvere definitivamente il problema della connettività discontinua sui treni ad alta velocità, garantendo una copertura stabile lungo l'intero percorso. Resta ancora da definire se il servizio sarà incluso nel prezzo del biglietto o richiederà un supplemento, aspetto che dipenderà dalle scelte commerciali di FS e dal partner tecnologico selezionato al termine della sperimentazione.

La sperimentazione rappresenta un test cruciale per il futuro della digitalizzazione del trasporto ferroviario italiano, con potenziali ricadute positive sull'esperienza di viaggio e sulla competitività del sistema ferroviario nazionale nel panorama europeo.