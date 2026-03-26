AGCOM ordina i primi blocchi DNS di siti porno: giochipremium.com e hentai-ita.net oscurati per mancata verifica dell'età

AGCOM ha adottato i primi ordini di blocco DNS contro due siti porno italiani che non si erano adeguati al Decreto Caivano. Parallelamente, la Commissione europea ha accertato che Pornhub e altri grandi player violano il DSA sulla tutela dei minori

L'AGCOM ha ordinato il blocco dei primi siti pornografici italiani che non si sono adeguati alle norme sulla verifica dell'età: con le delibere n. 73/26/Cons e 74/26/Cons, adottate nella seduta del 18 marzo, l'Autorità ha disposto la disabilitazione via blocco DNS di www.giochipremium.com e www.hentai-ita.net, gestiti da Onlab S.R.L.S., società stabilita in Italia. Sempre oggi, inoltre, la Commissione europea ha accertato formalmente che Pornhub e altri grandi siti per adulti violano il Digital Services Act (DSA), non garantendo una protezione adeguata dei minori.

La procedura che ha portato al blocco

L'iter seguito da AGCOM è stato quello previsto dal Decreto Caivano (art. 13-bis del DL 123/2023): dopo l'inserimento dei due siti nella lista dei soggetti obbligati, l'Autorità ha contestato le violazioni e diffidato Onlab ad adeguarsi agli standard di age verification entro 20 giorni. Accertata la violazione, AGCOM ha ordinato agli ISP italiani di rendere i due siti irraggiungibili tramite blocco DNS: un meccanismo che impedisce al browser di risolvere l'indirizzo del sito, rendendolo di fatto invisibile dalla rete italiana. Il blocco durerà finché Onlab non avrà adottato un sistema conforme di verifica dell'età.

Per i siti con sede in Italia, gli obblighi sono in vigore dal 12 novembre 2025, data di entrata in vigore della delibera AGCOM n. 96/25/CONS. Onlab era tra i soggetti obbligati fin dall'avvio del regime nazionale, mentre il sistema scelto dall'Italia per la verifica dell'età si basa sul principio della doppia anonimizzazione: un soggetto terzo certifica la maggiore età senza trasferire alla piattaforma dati identificativi dell'utente, come carte d'identità o foto, un approccio che abbiamo già analizzato in dettaglio in questo articolo sull'entrata in vigore della normativa.

Il fronte europeo: Pornhub nel mirino della Commissione

La Commissione europea aveva aperto procedimenti formali contro Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos nel maggio 2025 per sospette violazioni del DSA. Secondo ANSA, l'esecutivo UE ha accertato oggi in via formale che le piattaforme non rispettano l'obbligo di adottare misure appropriate e proporzionate per garantire privacy, sicurezza e protezione dei minori, e che non hanno implementato sistemi efficaci di verifica dell'età. L'accertamento apre la strada a potenziali sanzioni che, per le piattaforme VLOP, possono arrivare fino al 6% del fatturato globale annuo.

Pornhub e le piattaforme del gruppo Aylo erano già state designate come Very Large Online Platforms (VLOP) ai sensi del DSA, un'etichetta che impone obblighi rafforzati in materia di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici, inclusa la protezione dei minori da contenuti espliciti. L'indagine della Commissione si era concentrata sull'assenza di strumenti efficaci di age verification e sulla mancata valutazione degli effetti negativi sui diritti e sul benessere psicofisico degli utenti più giovani.

Il caso Pornhub in Italia: la sospensiva del TAR

Sul territorio nazionale, Pornhub naviga in acque più protette, almeno temporaneamente. La società madre Aylo ha ottenuto dal TAR del Lazio l'ordinanza cautelare n. 1851/2026 del 30 gennaio, che ha sospeso l'applicazione degli obblighi AGCOM nei confronti delle sue piattaforme (Pornhub, YouPorn, RedTube). Ricorsi analoghi erano stati presentati da Technius Limited (Stripchat, XHamster Live), Tecom Ltd (Faphouse) e Hammy Media Ltd (XHamster). L'udienza pubblica si è tenuta l'11 marzo 2026, con i procedimenti ancora pendenti.

I blocchi DNS ordinati l'18 marzo riguardano quindi esclusivamente siti italiani, non i grandi player internazionali ancora al riparo dai contenziosi amministrativi. La scelta di AGCOM di procedere contro Onlab, un operatore nazionale di piccole dimensioni, segnala comunque la volontà dell'Autorità di non aspettare l'esito del contenzioso con i grandi per far valere la norma. La convergenza con la decisione europea su Pornhub rafforza la pressione regolatoria su tutto il settore, indipendentemente dalla giurisdizione di riferimento.