Secondo quanto riportato durante la conferenza di presentazione di TeraFab, i satelliti AI Sat Mini per i datacenter spaziali di SpaceX saranno molto grandi e luminosi arrivando a una lunghezza massima di oltre 150 metri, destando preoccupazioni.

Negli scorsi giorni Elon Musk ha presentato il progetto TeraFab, che vuole integrare e rendere più efficiente l'evoluzione tecnologica delle aziende a lui collegate (Tesla, SpaceX e xAI). Il piano è sicuramente ambizioso e non sappiamo come si concretizzerà nella realtà viste le difficoltà tecniche e ingegneristiche alle quali andrà incontro. Per questo Musk starebbe cercando di sottrarre talenti a TSMC e sarebbe anche pronto a scontrarsi con la concorrenza (come quella di Blue Origin).

Una delle novità più importanti saranno i satelliti AI Sat Mini. Queste soluzioni saranno la base dei datacenter orbitali e avranno dimensioni decisamente importanti suscitando perplessità e preoccupazione tra gli scienziati che si occupano di osservare il cielo. Bisogna infatti considerare che, nei piani di SpaceX, un satellite AI Sat Mini avrà dimensioni complessive di oltre 150 metri (quando i pannelli solari saranno dispiegati) generando energia per gestire computer che arriveranno a consumare 100 kW.

Il bus centrale sarà di dimensioni relativamente ridotte mentre nella zona posteriore potrebbe essere presente un grande radiatore con superficie di 100 m² per smaltire il calore prodotto dai chip destinati all'Intelligenza Artificiale. Come intuibile dal nome, la versione AI Sat Mini sarà solo quella iniziale e in futuro da 100 kW fino a 1 MW.

Ogni satellite dovrebbe avere una massa di circa 1 tonnellata e quindi Starship V3 potrebbe riuscire a portarne in orbita quasi 100 per ogni lancio (in base alla quota e al profilo missione specifico). Come sappiamo SpaceX intende lanciarne circa 1 milione in diverse orbite ma il piano successivo sarà quello di sfruttare lanci dalla Luna e costruzione grazie ai robot Optimus di Tesla.

L'American Astronomical Society (AAS) ha già presentato una richiesta alla FCC per riconsiderare l'autorizzazione a lanciare questa grande costellazione a causa delle problematiche che potrebbe comportare sia per l'osservazione del cielo notturno per scopi scientifici ma anche per parte dei rientri dei satelliti alla fine della loro vita operativa. Nel documento si legge che "la petizione di diniego presentata dalla AAS stabilisce che le operazioni proposte da SpaceX nella domanda causerebbero danni significativi alle strutture astronomiche finanziate e gestite a livello federale, con conseguente spreco di denaro pubblico. Nulla nell'opposizione di SpaceX risolve queste preoccupazioni. Anzi, la dichiarazione dell'opposizione (non contenuta nella domanda originale) secondo cui SpaceX -prevede un approccio di dispiegamento graduale per questo sistema- è un riconoscimento implicito del fatto che le minacce identificate da AAS sono molto concrete".

Secondo la AAS questo genere di satelliti interferirebbero con l'osservazione visiva ma anche con quella a infrarossi e con le emissioni radio impattando diverse ricerche. Inoltre anche i satelliti Starlink attualmente in orbita non rispecchiano i requisiti di non osservabilità con magnitudo inferiore a 7 e questo è un "campanello d'allarme" per quanto potrebbe accadere in futuro.