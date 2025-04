Airbus realizzerà il lander per il rover marziano Rosalind Franklin della missione ESA ExoMars

Attualmente ci sono due rover attivi su Marte, Curiosity e Perseverance (entrambi della NASA) ma nei prossimi anni potrebbe essercene almeno un altro. Si tratta del rover europeo Rosalind Franklin della missione ESA ExoMars che avrebbe dovuto essere lanciato nel 2022 ma, a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha visto cancellare le collaborazioni europee con Roscosmos non permettendo l'utilizzo del lander Kazachok (nonostante una trattativa poi conclusasi in un nulla di fatto).

Dopo la modifica dei piani ci sono stati mesi di particolare "confusione" per capire come sarebbe proseguita la missione ExoMars ma ora sembra esserci maggiore chiarezza. Il lancio del rover europeo è previsto per il 2028 grazie a un razzo spaziale fornito dalla NASA insieme a del materiale radioattivo che fornirà calore per permettere al rover di funzionare di notte, l'alimentazione sarà invece fornita da pannelli solari e non un RTG). Restava l'incognita di quale piattaforma sarebbe stata impiegata per permettere al rover Rosalind Franklin di toccare la superficie di Marte in sicurezza.

Nelle scorse ore è arrivato l'annuncio che Airbus è stata selezionata dall'ESA e da Thales Alenia Space per la progettazione e il design del lander del rover marziano Rosalind Franklin. Secondo quanto riportato, e come previsto per altre missioni in passato, ci sarà un ingresso con una decelerazione dovuta a un paracadute per poi avere una velocità idonea per permettere al lander di arrivare fino alla superficie. Non sarà utilizzata quindi una tecnica come la skycrane (più complessa e utile per rover più grandi e con maggiore massa).

Kata Escott (Managing Director di Airbus Defence and Space UK) ha dichiarato "portare il rover Rosalind Franklin sulla superficie di Marte è una grande sfida internazionale e il culmine di oltre 20 anni di lavoro. Siamo orgogliosi di aver costruito il rover nella nostra camera bianca all'avanguardia di Stevenage e siamo lieti ora di sviluppare il progetto per garantire il suo arrivo sicuro su Marte. Rosalind Franklin sarà il primo rover marziano in grado di analizzare campioni fino a due metri sotto la superficie nella sua ricerca di vita passata o presente".

Dopo il lancio del 2028 il rover europeo dovrebbe raggiungere il Pianeta Rosso nel 2030. Airbus svilupperà sia il lander che il sistema propulsivo per la decelerazione finale, dove la velocità passera da 45 m/s a 3 m/s, e la struttura che consentirà al rover di raggiungere la superficie attraverso due rampe (simile a quanto visto con il rover cinese Zhurong).