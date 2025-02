NASA NEO Surveyor: il telescopio che cercherà asteroidi e comete pericolosi per la Terra ha superato la revisione del design

Il telescopio spaziale NASA NEO Surveyor, lancio previsto per la fine del 2027, cercherà asteroidi e comete pericolosi per la Terra. Nelle scorse ore il JPL ha annunciato che la missione ha superato la revisione del design.

L'asteroide 2024 YR4, grazie all'eco mediatico, ha sollevato ancora una volta l'attenzione circa i rischi che potrebbero arrivare dallo Spazio sotto forma di comete e asteroidi che potrebbero impattare con la Terra causando danni (fino all'estinzione del genere umano). Per quanto il rischio sia generalmente basso, non è comunque nullo e quindi il programma internazionale di difesa planetaria sta cercando di concretizzare la corretta gestione di questo genere di minacce.

La missione NASA DART ha dimostrato che un impatto cinetico può effettivamente modificare la traiettoria di un asteroide e proprio una strategia di questo tipo potrebbe essere la soluzione per il genere umano nei prossimi anni. Altre missioni come NASA Lucy, NASA Psyche, ESA Hera e le missioni che hanno riportato o riporteranno, campioni di regolite da asteroidi (Hayabusa, Hayabusa2, OSIRIS-REx ora OSIRIS-APEX) permetteranno di avere un quadro più preciso di quali tipologie di asteroidi (e comete) possano esserci nel Sistema Solare.

L'agenzia spaziale statunitense ha anche annunciato negli scorsi giorni che la missione NASA NEO Surveyor (Near-Earth Object Surveyor) ha superato la revisione critica del design (CDR) da parte del JPL. Questo significa che la missione soddisfa tutti requisiti tecnici riguardanti le sue prestazioni e quindi il progetto procederà ora alle prossime fasi di costruzione e test.

NASA NEO Surveyor è un telescopio spaziale che ha lo scopo di raccogliere dati su asteroidi e comete che potrebbero rappresentare un rischio per la Terra in futuro. Infatti una delle problematiche principali riguardanti i possibili impatti di oggetti celesti con il nostro Pianeta sono i pochi dati disponibili per i ricercatori e la capacità di osservare un asteroide o una comete con abbastanza tempo utile per permetterne una caratterizzazione e un'analisi precisa e sapere se sia o meno un rischio per la Terra.

Il telescopio spaziale a infrarossi avrà una struttura compatta e un lancio previsto tra la fine del 2027 e il 2028. La sonda spaziale sarà posizionata nel punto L1 di Lagrange e sarà dotato di un sistema che bloccherà l'emissione solare così da rendere le sue rilevazioni più precise. Il telescopio spaziale potrà anche rivelare gli asteroidi troiani terrestri che precedono o seguono l'orbita del nostro pianeta e sono difficili da vedere utilizzando telescopi terrestri o spaziali in LEO.