L'amministrazione Trump vuole cancellare NASA SLS, la navicella Orion, il Lunar Gateway e ridurre l'impegno per la ISS

Nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha annunciato la sua richiesta preliminare (in versione ridotta) per il budget della NASA. Potrebbero essere cancellati NASA SLS, la capsula Orion, il Lunar Gateway sarà ridotto l'impegno per la ISS.

Nelle ultime settimane è emersa la possibilità che l'amministrazione Trump intendesse ridurre il budget scientifico della NASA (oltre che del NOAA). Le indiscrezioni, solo parzialmente confermate, si sono poi sostanzialmente avverate all'interno del documento Fiscal Year 2026 Discretionary Budget Request. L'agenzia spaziale statunitense potrebbe quindi cambiare radicalmente i propri piani per il prossimo futuro puntando sia alla Luna che a Marte con missioni con equipaggio sacrificando alcune parti.

Secondo quanto riportato, l'obiettivo iniziale sarebbe di battere le missioni cinesi per riportare un equipaggio sul suolo della Luna nei prossimi anni (i cinesi potrebbero allunare nel 2029, secondo gli ultimi piani). L'amministratrice temporanea dell'agenzia, Janet Petro, ha dichiarato che "questa proposta include investimenti per perseguire contemporaneamente l'esplorazione della Luna e di Marte, pur dando priorità alla ricerca critica scientifica e tecnologica. Apprezzo il continuo sostegno del presidente alla missione della NASA e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con l'amministrazione e il Congresso per assicurarmi di continuare a fare progressi verso il raggiungimento dell'impossibile".

La NASA e la nuova strada verso la Luna e Marte

In particolare l'esplorazione spaziale con equipaggio potrà contare su un budget di oltre 7 miliardi di dollari per riportare l'essere umano sulla Luna mentre 1 miliardo do dollari sarà destinato allo sviluppo tecnologico per far atterrare il primo equipaggio su Marte. Secondo il documento, la NASA dovrà essere innovativa ed efficiente, anche grazie alla collaborazione con le aziende private.

Per cercare di ottimizzare la spesa l'amministrazione Trump chiede di cancellare programmi consideranti inefficienti come la missione Mars Sample Return (sviluppata congiuntamente con l'ESA). Ma non è tutto. Il più grande taglio avverrà al programma Artemis cambiando completamente l'approccio nei prossimi anni.

Considerando che un cambio radicale non permetterebbe di arrivare prima della Cina sul suolo lunare, la NASA potrebbe scegliere di mantenere il programma Artemis invariato fino ad Artemis III (missione prevista per il 2027). Una volta realizzato l'allunaggio, il razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) verrebbe cancellato, insieme alla capsula Orion (sviluppata in collaborazione con l'ESA) e al Lunar Gateway. Per evitare di "sprecare" le componenti già realizzate o in fase di realizzazione in uno stadio avanzato, queste potrebbero essere riutilizzate per altre missioni.

Il Lunar Gateway è un progetto che vede la collaborazione di NASA, ESA, JAXA, CSA e l'agenzia spaziale degli Emirati Arabi. Per questo la sua cancellazione potrebbe comportare grandi cambiamenti in termini di partnership e collaborazioni internazionali.

Anche in orbita bassa terrestre le operazioni cambieranno. Secondo l'amministrazione Trump il deorbiting della Stazione Spaziale Internazionale all'inizio degli anni '30 può essere mantenuto come obiettivo. Questo però vedrà una riduzione del budget a disposizione nei prossimi anni per le missioni umane e l'esecuzione di esperimenti in microgravità.

Nel comunicato si legge anche che "la NASA si coordinerà strettamente con i suoi partner per eseguire queste priorità e investimenti nel modo più efficiente ed efficace possibile" e sarà necessario attendere la risposta dell'ESA per capire come evolveranno le varie cooperazioni attualmente in essere (e quelle future). In generale, avere un'agenzia che può svolgere in maniera più efficiente ed efficace i propri compiti è sicuramente un aspetto positivo. Rimangono dubbi su alcune scelte legate al finanziamento della ricerca scientifica in ambito non umano (nuovi telescopi, missioni robotiche e altro) che potrebbero comportare gravi ripercussioni in futuro per gli scienziati statunitensi e non solo.