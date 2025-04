La Cina potrebbe portare un equipaggio sulla Luna nel 2029, i test potrebbero iniziare nel 2027

La NASA sta proseguendo la costruzione dell'hardware per il programma Artemis che dovrebbe riportare l'essere umano sulla Luna nel 2027 con la terza missione (anche se c'è un certo scetticismo sulla capacità di rispettare le tempistiche). La Cina sta lavorando a un obiettivo simile e, come ribadito più volte in passato, intende portare degli astronauti sul nostro satellite naturale entro il 2030. La nazione asiatica sta procedendo spedita nello sviluppo dell'hardware, anche se molti dei progressi rimangono avvolti nell'oscurità.

Sappiamo che la Cina, attraverso la CNSA e la CMSA, intende lanciare due razzi spaziali Lunga Marcia 10 verso la Luna portando in orbita la capsula Mengzhou e il lander Lanyue. In questi mesi sono iniziati i lavori per la costruzione dei due pad di lancio al Wenchang Space Launch Site che permetteranno il decollo dei vettori dedicati a queste missioni. Le strutture sono già in fase avanzata ed è assolutamente probabile che siano pronte per i primi lanci dei prossimi mesi.

I piani della Cina per inviare un equipaggio sulla Luna nel 2029

Alcune novità sui piani futuri sono emerse nelle scorse ore, anche se non sono stati confermati ufficialmente. Secondo quanto riportato i due lanci del razzo spaziale Lunga Marcia 10 con a bordo l'equipaggio che effettivamente allunerà nella zona del polo sud lunare saranno complessivamente il quarto e il quinto lancio di questo vettore (Y4 e Y5 o Yao 4 e Yao 5).

I primi tre lanci del vettore Lunga Marcia 10 saranno invece dedicati ai test che dovrebbero iniziare intorno al 2027. Ci almeno due versioni di ciò che vedremo con le prime tre unità di questo razzo spaziale. Una indica come il primo lancio sarà pensato per provare la tecnologia del vettore mentre gli altri due per la capsula Mengzhou e il lander lunare Lanyue. Se tutto andrà come previsto sarà poi lanciato un equipaggio di tre astronauti, dei quali due scenderanno sulla superficie e uno resterà in orbita lunare.

Una seconda versione indica come i primi due lanci del razzo spaziale Lunga Marcia 10 saranno dedicati a capsula e lander lunare mentre il terzo sarà con equipaggio, ma senza possibilità di allunare. Si tratterà di un test simile ad Artemis II o Apollo 8 e permetterà di inviare tre astronauti cinesi in orbita lunare per provare le tecnologie dedicate allo Spazio profondo in vista dell'allunaggio vero e proprio.

Quest'ultima versione era stata menzionata dall'astronauta Liu Yang (partecipante della missione Shenzhou-14) durante il lancio della missione Shenzhou 19 a ottobre 2024. In quel caso le tempistiche per l'allunaggio della Cina indicavano una missione in orbita lunare nel 2028 e un atterraggio intorno al 2030. Ci sarebbe però la possibilità che la Cina intenda scegliere una data significativa per questo traguardo storico, allunando nel 2029, a 80 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese (avvenuta l'1 ottobre 1949). Non venendo rilasciati molti dettagli circa i progressi è difficile stabilire se questi obiettivi siano alla portata della nazione asiatica, ma i recenti progressi nel campo dell'esplorazione spaziale cinese sembrerebbero confermare che, salvo imprevisti, i piani potrebbero effettivamente concretizzarsi.