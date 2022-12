Gli astronauti cinesi di Shenzhou-14 sono rientrati dalla loro missione nello Spazio

Recentemente abbiamo scritto del lancio della missione Shenzhou-15 con a bordo tre taikonauti che hanno dato il cambio a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong ai colleghi della missione Shenzhou-14. Si è trattato di un momento storico perché è la prima volta che avviene questo genere di avvicendamento nello Spazio da quando c'è la nuova CSS. Un chiaro segnale sia per le persone in patria sia per le altre agenzie in tutto il Mondo di quanto la Cina voglia proseguire nel suo cammino verso l'allunaggio e oltre.

Another spectacular footage of #Shenzhou14 return capsule leading the re-entry with the propulsion/service module trailing behind and burning up ❤️‍🔥 https://t.co/ySBUXXYzRR https://t.co/JTuhrW39Mo pic.twitter.com/FBjHWlsiDJ — China 'N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 (@CNSpaceflight) December 5, 2022

Certo, la CSS è più piccola della ISS in termini di massa e non è arrivata "prima" ma bisogna considerare che è stata realizzata da un'unica nazione in un tempo relativamente breve (pur con qualche ritardo rispetto ai piani originari). Ora a bordo sono rimasti i taikonauti Fei Junlong (comandante), Deng Qingming e Zhang Lu mentre Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe sono rientrati dopo circa sei mesi nello Spazio. Le operazioni stanno proseguendo come previsto, senza problemi particolari.

Gli astronauti di Shenzhou-14 sono rientrati dalla missione

Secondo quanto riportato, la capsula è rientrata nella zona desertica del Dongfeng, in Mongolia. L'atterraggio è avvenuto alle 13:10 del 4 dicembre (ora italiana) dopo una separazione dalla stazione spaziale Tiangong avvenuta circa nove ore prima. Dopo i primi controlli medici (che verranno comunque approfonditi durante il periodo di riadattamento) la CMSA ha dichiarato la missione un completo successo. Il rientro della capsula di Shenzhou-14 è stato visibile nei cieli della Cina anche grazie alla disintegrazione (programmata) del modulo di servizio sganciatosi poco prima delle fasi finali.

Chen Dong (comandante della missione) ha dichiarato "sono onorato di assistere alla formazione della configurazione di base della nostra stazione spaziale. Mi sento così orgoglioso del mio paese". L'astronauta è anche il primo taikonauta a essere rimasto in orbita per oltre 200 giorni complessivamente stabilendo così un nuovo record per la nazione.

Subito dopo Dong sono usciti dalla capsula Yang (prima astronauta cinese femminile) e infine Xuzhe. L'equipaggio di Shenzhou-14, durante la sua missione, ha assistito all'arrivo dei moduli laboratorio Wentian e Mengtian oltre a effettuare tre attività extraveicolari. In generale si è trattato di una delle missioni più intense tra quelle effettuate su Tiangong. Huang Weifen (della CMSA) ha dichiarato "i tre taikonauti si sono comportati molto bene durante la missione, mostrando le loro straordinarie qualità mentali e fisiche. Penso che questi taikonauti ben addestrati abbiano dato il buon esempio".