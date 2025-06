Una super offerta su un PC Desktop pronto per il gaming: HP Victus 15L con Intel Core i7-14700F e GeForce RTX 4060 a 999 su Amazon

Configurazione equilibrata, prestazioni di fascia alta e un prezzo ribassato: non potevamo non segnalare HP Victus 15L TG02-2000sl in offerta su Amazon a 999 euro. Un desktop adatto a chi cerca un sistema pronto per il gaming e il multitasking, con CPU Intel Core i7 e GPU Nvidia RTX 4060

HP Victus 15L TG02-2000sl è attualmente proposto su Amazon a 999 euro , un prezzo interessante per un PC Desktop già completo e pronto per affrontare giochi recenti, editing video, rendering e attività multitasking. Il case compatto, con finitura grigio scuro e prese d'aria laterali, ospita componenti di fascia alta e un layout interno aggiornabile grazie alla presenza di slot di espansione.

Il processore è un Intel Core i7-14700F, basato su architettura ibrida con 20 core e 28 thread. La frequenza massima arriva a 5,4 GHz tramite tecnologia Intel Turbo Boost. Una soluzione pensata per mantenere alte prestazioni anche sotto carichi complessi, come nel caso del gaming ad alta frequenza di aggiornamento o dell'esecuzione contemporanea di più applicazioni esigenti.

La GPU è una Nvidia GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria GDDR6, capace di gestire ray tracing in tempo reale e DLSS per migliorare la fluidità nei giochi supportati. Si tratta di una scheda video adatta sia al gioco in Full HD con dettagli elevati sia a scenari creativi come il rendering 3D e il montaggio video.

Completano la dotazione 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz configurati in dual channel, distribuiti su due moduli da 8 GB ciascuno. Lo storage è affidato a un SSD NVMe PCIe da 1 TB, che garantisce avvii rapidi del sistema operativo e caricamenti immediati di giochi e software pesanti. Sono inoltre presenti due slot M.2, uno per l'SSD e uno per la scheda WLAN, oltre a slot PCIe x16 e PCIe x1 per eventuali espansioni.

La connettività include tre porte DisplayPort, una HDMI 2.1, una porta VGA, una RJ-45 Gigabit LAN, quattro USB Type-A e un jack combinato da 3,5 mm per cuffie e microfono. Il sistema è compatibile con il surround audio 5.1, e integra Wi-Fi per la connessione wireless. Mouse e tastiera non sono inclusi nella confezione, mentre Windows 11 è preinstallato.

Con l'acquisto è incluso un abbonamento di 3 mesi a PC Game Pass, che consente l'accesso a centinaia di giochi per PC. Una promozione aggiuntiva che si somma a un pacchetto già ricco dal punto di vista tecnico, ora disponibile su Amazon a 999 euro.

