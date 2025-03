ispace HAKUTO-R Resilience allunerà il 5 giugno, Intuitive Machines IM-2 è in orbita lunare, Firefly Aerospace Blue Ghost sta operando sulla Luna

Come avevamo scritto qualche giorno fa è un periodo piuttosto ricco di novità quando si parla di Luna e di lander lunari. Attualmente ci sono ben tre missioni commerciali, due legate al programma Artemis della NASA, che o sono già sulla superficie del satellite oppure ci arriveranno a breve. Una situazione che ben descrive l'interesse da parte di aziende private ma anche agenzie spaziali verso la Luna, nonostante le dichiarazioni dell'amministrazione Trump di volersi concentrare su Marte.

We've never seen anything like this recording of a landing on another world. @Firefly_Space pic.twitter.com/LKnwGJANX5 — Scott Manley (@DJSnM) March 4, 2025

#BlueGhost X-band antenna has deployed! This will allow us to more rapidly downlink high-definition imagery and videos and transmit payload science data back to Earth. Stay tuned for more! #BGM1 pic.twitter.com/Vi8fumKI4X — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 2, 2025

Il lander lunare Firefly Aerospace Blue Ghost, atterrato il 2 marzo, sta operando correttamente sulla Luna, secondo quanto riportato dalla società. Sono state già rilasciate alcune immagini catturate dal suolo lunare mentre è stata posizionata l'antenna in banda X per permettere una comunicazione più rapida dei dati telemetrici, quelli dei carichi utili e infine immagini e video.

Secondo quanto riportato invece dalla nipponica ispace, il lander lunare HAKUTO-R Resilience, lanciato insieme a quello di Firefly Aerospace, ma che ha intrapreso una traiettoria diversa che richiede meno energia, allunerà il 5 giugno 2025 alle 21:24 (ora italiana) nella zona chiamata Mare Frigoris. Questa missione, la seconda per questa generazione di lander, non fa parte del programma Artemis ma è comunque di tipo commerciale portando diversi carichi utili. Resilience ha già effettuato un passaggio ravvicinato della Luna negli scorsi giorni per poi superarla e arrivare a una distanza di circa 1,1 milioni di km dalla Terra. Se dovessero esserci modifiche alla parte successiva della missione ispace ha già pronte tre diverse alternative che verranno comunicate a tempo debito.

ispace ha scritto in un comunicato che "sulla base dell'esperienza acquisita durante la Missione 1, gli ingegneri e gli operatori del controllo missione di ispace hanno lavorato per migliorare significativamente l'accuratezza e la precisione delle manovre durante la Missione 2 e hanno confermato che tutti e sette i sottosistemi del lander Resilience sono nominali". Ora la società punta a completare parte delle operazioni entro il 24 aprile per riportare il lander verso la Luna. Resilience arriverà in orbita intorno al satellite il 6 maggio e poi procederà nelle settimane successive all'allunaggio.

📸🧵2/4: This image sequence is from a separate public affairs camera and is made up of 240 images taken over a mid-latitude region over a 10-minute span. Each image is shown as 2 frames in this sequence. pic.twitter.com/Xwk59Ju8zZ — Intuitive Machines (@Int_Machines) March 4, 2025

Infine non poteva mancare Intuitive Machines IM-2. Il lander lunare Athena si trova in orbita lunare e non sono stati riscontrati problemi. Nelle scorse ore i controllori di volo hanno calibrato le fotocamere utilizzate per l'atterraggio sulla Luna previsto tra due giorni, alle 18:32 del 6 marzo (ora italiana). Queste fotocamere dovranno analizzare il terreno ed evidenziare possibili pericoli e/o ostacoli così da trovare, in autonomia, la zona più sicura per l'allunaggio.

Questo lander lunare commerciale statunitense è stato lanciato con un Falcon 9 il 27 febbraio. La società ha scelto di utilizzare una traiettoria diretta che ha permesso di ridurre al minimo il tempo tra il decollo e l'allunaggio. La zona prescelta per l'atterraggio è vicina a Mons Mouton a circa 160 km dal polo sud lunare e quindi in una parte della superficie del satellite che sarà interessata in futuro da missioni umane.