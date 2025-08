Apple Watch Series 1 diventa obsoleto: attenti a fare confusione, però!

Apple Watch Series 1 ha raggiunto la fase finale del suo ciclo di vita commerciale, entrando ufficialmente nella categoria dei prodotti obsoleti secondo le politiche di supporto dell'azienda di Cupertino. La transizione dall'elenco "vintage" a quello "obsoleto" segna la conclusione definitiva di qualsiasi forma di assistenza hardware o fornitura di componenti di ricambio da parte di Apple.

La politica aziendale di Apple stabilisce tempistiche precise per la gestione del supporto ai prodotti fuori produzione. Trascorsi cinque anni dalla cessazione delle vendite, un dispositivo può essere classificato come "vintage", mantenendo ancora la possibilità di riparazioni e assistenza tecnica. Dopo ulteriori cinque anni, ovvero dieci anni complessivi, il prodotto entra nella categoria "obsoleto", perdendo completamente il supporto ufficiale.

Apple Watch Series 1, cioè il modello di seconda generazione, è adesso obsoleto

La denominazione di Apple Watch Series 1 genera spesso confusione tra gli utenti. Quando Apple lanciatò il primo smartwatch nel 2015, il dispositivo non aveva una numerazione specifica. Solo l'anno successivo, con l'introduzione di Series 1 e Series 2, l'azienda ha deciso di rinominare retroattivamente il modello originale come "Series 0". Dal punto di vista tecnico, Series 1 rappresentava essenzialmente una versione aggiornata del dispositivo originale, equipaggiata con un processore più performante, mentre Series 2 costituiva il vero successore con l'aggiunta di GPS e resistenza all'acqua.

La classificazione come obsoleto di Series 1, quindi una delle due varianti della seconda generazione, arriva con alcuni mesi di ritardo rispetto a Series 2, che aveva ottenuto la stessa designazione già nel novembre 2024. La differenza temporale deriva dalla disponibilità di componenti di ricambio: Apple mantiene un prodotto nella categoria vintage fino all'esaurimento delle parti di ricambio necessarie per le riparazioni. La maggiore complessità tecnica di Series 2, dovuta alle funzionalità aggiuntive come il GPS, ha probabilmente accelerato l'esaurimento dei componenti specifici.

Per gli utenti che ancora utilizzano Apple Watch Series 1, la classificazione come obsoleto non comporta l'immediata inutilizzabilità del dispositivo. Tuttavia, in caso di malfunzionamenti o necessità di riparazione, sarà necessario rivolgersi esclusivamente a centri di assistenza tecnica di terze parti autorizzati, senza più la possibilità di accedere al supporto ufficiale Apple o alla fornitura di componenti originali.