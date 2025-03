Il lander Blue Ghost di Firefly Aerospace ha catturato una fotografia dell'eclissi dalla Luna

Oggi abbiamo riportato le ultime novità sullo sfortunato lander Athena di Intuitive Machines che non è atterrato correttamente sul satellite naturale. A breve distanza di tempo Firefly Aerospace ha pubblicato invece una splendida immagine catturata dal lander Blue Ghost dove si può vedere l'eclissi lunare (dalla Terra) che dalla Luna vede invece il nostro Pianeta oscurare il Sole.

Click sull'immagine per ingrandire

Secondo quanto riportato dalla società statunitense il lander lunare Blue Ghost ha catturato la fotografia dell'eclissi dal sito di atterraggio del Mare Crisium sulla Luna intorno 9:30 di oggi (ora italiana) con la fotografia che mostra il Sole che sta per emergere dalla totalità dietro la Terra. Quando sulla Luna si trattava quindi di un'eclissi solare totale dove la Terra blocca la luce del Sole e proietta un'ombra sulla superficie del satellite naturale contemporaneamente sulla Terra era in atto un'eclissi lunare.

Sulla Luna, l'eclissi solare è durata circa 5 ore, dalle 6:00 di oggi fino alle 10:52 con 2 ore e 16 minuti di totalità nella zona del Mare Crisium. Anche se non era previsto esplicitamente dalla missione, Firefly Aerospace ha deciso di catturare la fotografia mentre l'evento era in corso e di raccogliere dati attraverso i carichi scientifici della NASA. Dovendo affrontare un calo della produzione di energia elettrica attraverso i pannelli solari, Blue Ghost ha fatto affidamento alle sue batterie per riuscire a cogliere il momento. Una volta che la luce è tornata a splendere sulla superficie lunare la situazione è tornata nella norma.

La buona notizia è che il lander commerciale statunitense sta continuando a operare normalmente, soprattutto ora che le temperature si stanno abbassando dopo il mezzogiorno lunare. Firefly Aerospace ha anche mostrato quanto ripreso dallo strumento Stereo Cameras for Lunar-Plume Surface Studies (SCALPSS) 1.1 durante le fasi dell'atterraggio. Queste videocamere erano puntate verso la superficie per capire come il motore principale di Blue Ghost avrebbe interagito con la regolite e con il suolo. Queste analisi saranno importanti sia per le future missioni robotiche ma anche per quelle con equipaggio permettendo di migliorarne la sicurezza complessiva.