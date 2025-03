Ryzen 9 9950X3D non si avvia dopo 9 giorni di utilizzo: colpa (di nuovo) di ASRock?

Dopo una serie di segnalazioni di Ryzen 7 9800X3D bruciati, emerge anche un primo caso confermato di Ryzen 9 9950X3D morto prematuramente. Secondo un utente di Reddit, il suo Ryzen 9 9950X3D ha smesso di funzionare dopo soli nove giorni di utilizzo su una scheda madre ASRock Pro RX X870.

Nonostante l'uso del BIOS più recente e l'assenza di overclock manuale, il PC si è improvvisamente bloccato e non ha più dato segni di vita. Nemmeno la sostituzione della scheda madre ha risolto il problema, suggerendo che la CPU fosse effettivamente passata a miglior vita.

Un altro caso apparentemente simile era stato segnalato ancor prima su una scheda madre ASUS X870E Crosshair, ma era passato sottotraccia. Nella vicenda specifica, la scheda madre ha continuato a funzionare con un Ryzen 5 9600X, il che potrebbe indicare un problema specifico con le CPU della serie X3D.

Questi nuovi problemi ricordano da vicino quanto accaduto nei mesi scorsi con il Ryzen 7 9800X3D. Su Reddit sono stati segnalati oltre 100 casi di CPU guaste, spesso senza alcun danno visibile, mentre le schede madri hanno continuato a funzionare normalmente. I modelli ASRock della serie 800 sono stati tra i più coinvolti, anche se non sono mancati casi su motherboard ASUS, MSI e Gigabyte.

Alcuni utenti hanno riportato la morte del processore in poche settimane, altri addirittura dopo appena mezz'ora di utilizzo. Le cause esatte restano sconosciute: se in alcuni casi le CPU presentavano segni di bruciatura (suggerendo un possibile problema di voltaggio), in altri non è emerso alcun danno evidente. Il problema si è manifestato sia con profili di overclock attivati (come EXPO), sia con impostazioni di default.

Recentemente ASRock ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito ai problemi del Ryzen 7 9800X3D, affermando che, in un caso di RMA, è bastato pulire il socket della scheda madre per far funzionare nuovamente una CPU Ryzen 9000. Inoltre, la società sostiene che nessuna delle sue versioni BIOS sia la causa dei danni ai processori, spostando di fatto l'attenzione su AMD come possibile responsabile del problema.

Il Ryzen 7 9800X3D, visto il successo degli ultimi mesi, è un modello diffuso in decine di migliaia di unità nel mondo, quindi resta da vedere se questi problemi diventeranno più diffusi o se si tratti di casi isolati - in termini percentuali. Al momento, AMD non ha ancora fornito una risposta ufficiale sulla vicenda.