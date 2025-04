La missione Shenzhou-20 ha effettuato il docking con la stazione spaziale cinese Tiangong

È tempo di avvicendamenti a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong con l'arrivo dell'equipaggio della missione Shenzhou-20 che darà il cambio a quello di Shenzhou-19, che era nello Spazio dalla fine di ottobre dello scorso anno svolgendo un'attività extraveicolare a metà dicembre, una nella seconda metà di gennaio e infine la terza (e ultima) alla fine di marzo. Prosegue così l'avventura della CSS in orbita bassa terrestre mentre si pensa al futuro invio non solo di taikonauti ma anche di astronauti di altre nazioni, a partire dal Pakistan.

China launches Shenzhou-20 crewed spaceship: Xinhua pic.twitter.com/L7KvlB4LYi — Global Times (@globaltimesnews) April 24, 2025

Secondo quanto riportato, il razzo spaziale Lunga Marcia 2F è stato lanciato alle 11:17 di oggi (ora italiana) dallo Jiuquan Satellite Launch Center portando la capsula con all'interno Chen Dong (comandante), Chen Zhongrui e Wang Jie in direzione della stazione spaziale cinese Tiangong. Il docking della missione Shenzhou-20 è avvenuto alle 17:49 dopo un viaggio di circa 6,5 ore. L'attuale comandante Chen Dong è stato parte della missione Shenzhou-14, completata alla fine del 2022, ed è l'unico membro del nuovo equipaggio ad avere esperienza nello Spazio, anche grazie alla precedente missione Shenzhou-11.

Le operazioni si sono svolte senza problemi e ora i due equipaggi conviveranno per alcuni giorni all'interno della CSS, così da avvicendarsi ed effettuare il passaggio di consegne. Nei prossimi giorni l'equipaggio di Shenzhou-19 tornerà sulla Terra atterrando in una zona desertica della Mongolia interna.

Secondo quanto riportato dalla CMSA (la divisione per il volo umano della CNSA) l'equipaggio di Shenzhou-20 dovrà eseguire una serie di test pratici e applicazioni nei settori della vita spaziale e della ricerca sul corpo umano, della fisica in microgravità e per lo sviluppo di nuove tecnologie spaziali. Saranno previste anche nuove attività extraveicolari per completare l'installazione di dispositivi di protezione dei detriti, disporre carichi utili a contatto con l'ambiente spaziale e altre attività correlate alla manutenzione della CSS.

Sempre stando alla CMSA, questa è la quinta missione da quando Tiangong è stata completata ed è nella fase operativa vera e propria. Si tratta invece del 571° lancio di un vettore Lunga Marcia (la cui famiglia è molto ampia e affonda la sua storia indietro di decenni e che porterà anche i taikonati sulla Luna). Si tratta invece del 20° volo della navicella spaziale Shenzhou per portare un equipaggio in orbita bassa terrestre (LEO). La Cina si dimostra ancora una volta capace di portare a termine un nuovo lancio con equipaggio consentendo il proseguo della missione della CSS in attesa delle future missioni verso la Luna.