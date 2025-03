L'equipaggio della missione Shenzhou-19 ha completato la sua terza attività extraveicolare a bordo di Tiangong

Nelle scorse ore l'equipaggio della missione Shenzhou-19 ha completato la sua terza attività extraveicolare (EVA) a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong. Cai Xuzhe è ora il detentore del record per le EVA cinesi.

Nella seconda metà di gennaio 2025 gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-19 avevano completato la loro seconda attività extraveicolare (EVA o passeggiata spaziale) per installare nuove protezioni esterne per la stazione spaziale cinese Tiangong. A distanza di alcune settimane, il 22 marzo alle 3:50 (ora italiana), è stata completata anche la terza attività extraveicolare per questo equipaggio durante il loro periodo di permanenza nello Spazio.

La durata complessiva dell'EVA è stata di oltre 7 ore con Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze che hanno collaborato per la riuscita delle operazioni grazie anche al supporto del centro di controllo e del braccio robotico installato all'esterno di Tiangong. Secondo quanto riportato dalla CMSA (divisione per il volo umano della CNSA), le operazioni hanno previsto l'installazione di ulteriori strutture per la protezione dai detriti spaziali, componenti aggiuntive e quelle dedicate a facilitare le operazioni di ispezione.

L'equipaggio di Shenzhou-19 ha visto Cai Xuzhe (con cinque EVA all'attivo, l'astronauta cinese che ne ha completate di più finora) e Song Lingdong uscire all'esterno della stazione spaziale cinese mentre l'astronauta Wang Haoze ha aiutato i colleghi dall'interno di Tiangong muovendo il braccio robotico. Questa dovrebbe essere l'ultima attività extraveicolare per questo equipaggio considerando che il loro rientro è previsto tra poco più di un mese così da avvicendarsi con quello della missione Shenzhou-20.

La CMSA ha anche sottolineato come le tute spaziali Feitian per le EVA (il cui nome significa "volare nello Spazio") in orbita bassa terrestre hanno superato le aspettative di durata. Inizialmente era previsto che queste tute spaziali dovessero essere impiegate per 15 volte entro 3 anni mentre ora una delle tute è arrivata a 17 utilizzi. Queste tute spaziali di seconda generazione hanno una massa di 130 kg e un costo di circa 4 milioni di euro ciascuna.

Come ricordato da Yang Yuguang (della Federazione Astronautica Internazionale) "la tuta spaziale extraveicolare è più complicata della tuta spaziale indossata all'interno della navicella spaziale [ndr. IVA]. Ha più strati per soddisfare le esigenze delle passeggiate spaziali. Oltre a garantire un adeguato differenziale di pressione, che aiuta gli astronauti a sopravvivere nello Spazio, la tuta include anche un sistema per regolare efficacemente la temperatura".