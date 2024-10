La Cina ha lanciato la missione con equipaggio Shenzhou-19 verso la stazione spaziale cinese

Nelle scorse settimane abbiamo assistito al lancio della missione Crew-9 verso la Stazione Spaziale Internazionale e al rientro dell'equipaggio della missione Crew-8 (con un astronauta della NASA che ha avuto bisogno di accertamenti, ma che è stato dimesso quasi immediatamente). Ora tocca invece alla stazione spaziale cinese Tiangong ricevere un nuovo equipaggio, con Shenzhou-19 che prenderà il posto di Shenzhou-18.

🚀 Liftoff! Long March 2F Y19 launches Shenzhou-19 mission from Jiuquan with three astronauts on board https://t.co/IgaPcbjAVz pic.twitter.com/wA78PhLETp — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) October 29, 2024

L'attuale equipaggio, pronto a tornare sulla Terra (il rientro è previsto per il 4 novembre), è a bordo della CSS dalla fine di aprile e ha eseguito a bordo della stazione spaziale diversi esperimenti scientifici e altre attività di manutenzione, oltre a due attività extraveicolari, una alla fine di maggio e una all'inizio di luglio. Attualmente per Tiangong non sono previste espansioni nel breve periodo con nuovi moduli ma nel corso dei prossimi mesi dovrebbe essere lanciato il telescopio spaziale Xuntian (la cui costruzione ha subito dei ritardi) che potrà eseguire il docking con la CSS.

Il lancio della missione cinese Shenzhou-19

Secondo quanto riportato il lancio della missione Shenzhou-19 è avvenuto nella serata di oggi, alle 21:27 (ora italiana), a bordo di un razzo spaziale Lunga Marcia 2F Yao-19 dal Jiuquan Satellite Launch Center nel nord-ovest della Cina. L'equipaggio di questa missione, come consuetudine, è stato annunciato solamente poco prima dell'effettivo lancio ed è composto dai taikonauti Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze.

Il primo è il comandante della missione (48 anni) ed è già stato nello Spazio nel 2022 come membro dell'equipaggio di Shenzhou-14. Gli altri due membri dell'equipaggio non sono mai stati nello Spazio, con Haoze che è l'unica donna presente a bordo (34 anni). Lingdong ha dichiarato ai giornalisti che "ventuno anni fa, all'età di 13 anni, i miei compagni di classe e io eravamo seduti davanti alla televisione, a guardare il lancio di Shenzhou-5. Colmi di stupore, il seme del sogno di volare nello Spazio è stato piantato".

Haoze invece è l'unica donna ingegnere aerospaziale attualmente presente tra i taikonauti e la terza donna a vestire la tuta spaziale per una missione nello Spazio. La taikonauta aveva dichiarato ai giornalisti prima del lancio che "voglio volare nella nostra 'villa spaziale' e provare la gioia dell'assenza di peso. Voglio portare a termine diligentemente ogni compito e proteggere la nostra 'casa spaziale'. Desidero anche vagare nelle profondità dello Spazio e salutare le stelle. Soprattutto, voglio dare un'occhiata alla mia madrepatria che mi ha nutrito".

A bordo della stazione spaziale cinese Tiangong l'equipaggio di Shenzhou-19 eseguirà 86 esperimenti scientifici di varia natura come l'analisi di nuovi materiali, analisi delle radiazioni nello Spazio, analisi della fisiologia in condizioni di microgravità e gli effetti del magnetismo sul corpo e sulle molecole. In futuro saranno previste anche attività extraveicolari (EVA o "passeggiate spaziali") per installare ulteriori protezioni contro i detriti spaziali e sostituire esperimenti posti all'esterno della stazione.