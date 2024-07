Gli astronauti cinesi di Shenzhou-18 hanno completato la loro seconda attività extraveicolare

Negli scorsi giorni, quando si è trattato di scrivere delle vicende legato allo Spazio e alla Cina, non se n'è parlato in maniera positiva. Prima le immagini della caduta del primo stadio del razzo spaziale Lunga Marcia 2C e poi il decollo imprevisto del primo stadio del razzo Space Pioneer Tianlong-3 durante uno static fire. La nazione asiatica è però in grado anche di eseguire operazioni con esito ben più positivo, come riportare campioni dal lato nascosto della Luna (Chang'e-6) e di avere la propria stazione spaziale in orbita, Tiangong.

Attualmente a bordo della CSS è presente l'equipaggio della missione Shenzhou-18 composto dai taikonauti Ye Guangfu, Li Cong e Li Guangsu. I tre astronauti sono arrivati a bordo della stazione spaziale cinese alla fine del mese di aprile e ci resteranno complessivamente per circa sei mesi. Alla fine di maggio avevano completato anche la prima attività extraveicolare e negli scorsi giorni hanno realizzato anche la loro seconda "passeggiata spaziale".

Secondo quanto riportato dalla CNSA e dalla CMSA gli astronauti di Shenzhou-18 hanno completato la loro seconda EVA alle 16:51 del 3 luglio (ora italiana). La durata complessiva è stata di 6,5 ore concentrandosi in particolar modo sulla protezione della stazione spaziale Tiangong dai detriti spaziali.

Liu Ming (dell'Accademia cinese di tecnologia spaziale, CAST) ha dichiarato che "lo scopo di questa EVA è quello di migliorare il funzionamento sicuro e stabile a lungo termine della stazione spaziale, installando protezioni su dispositivi e apparecchiature extraveicolari, principalmente cavi e condutture".

Gli astronauti hanno infatti installato una serie di protezioni sulle strutture esterne della CSS, sui cablaggi e su altri dispositivi chiave della stazione spaziale. Inoltre è stata eseguita un'ispezione completa della zona esterna per controllarne lo stato e rilevare eventuali danni.

I due astronauti a uscire all'esterno di Tiangong sono stati Ye Guangfu e Li Cong e, durante le operazioni, hanno anche impiegato il braccio robotico. All'interno è rimasto Li Guangsu che ha supervisionato i lavori, dato assistenza da remoto e comunicato con il centro di controllo di terra. Per Li Cong è stata la prima EVA e in totale sono 17 gli astronauti cinesi che ne hanno condotta almeno una.

L'annuncio della possibilità di condurre una EVA era stato dato solamente poche ore prima con poche indicazioni complessive. Non è previsto alcuno streaming pubblico in diretta delle operazioni mentre sono previste solo alcune fotografiche scattate durante le operazioni e una serie di brevi filmati.