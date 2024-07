Razzo spaziale cinese Space Pioneer Tianlong-3: nuove immagini dello static fire e dei danni causati

Negli scorsi giorni avevamo scritto dello static fire del razzo spaziale Space Pioneer Tianlong-3, dove il primo stadio ha "preso il volo" nonostante non fosse previsto che lo facesse. Fortunatamente non sono stati segnalati vittime o feriti e anche l'area interessata dall'incendio dopo la ricaduta al suolo è stata relativamente limitata. Questo vettore è considerato come uno dei concorrenti cinesi di Falcon 9 di SpaceX e avrebbe dovuto volare per la prima volta nei prossimi mesi.

Sicuramente si è trattato di un incidente particolare e che pone ancora una volta in luce negativa la "corsa allo Spazio" della Cina nonostante i successi come quello della missione Chang'e-6. La società inizialmente non aveva rilasciato scuse per quanto accaduto, mentre nei giorni successivi ha pubblicato una nuova dichiarazione. Space Pioneer ha scritto in merito a quanto accaduto durante i test di Tianlong-3 che "per quanto riguarda l'incidente in cui il primo stadio del nostro veicolo di lancio Tianlong-3 è caduto e ha preso fuoco a causa di un test fallito il 30 giugno, vorremmo esprimere le nostre più sincere scuse al pubblico in generale che ci supporta e si prende cura di noi mentre non riusciamo a soddisfare le vostre aspettative. Il sito del test è lontano dall'area urbana di Gongyi".

Si legge poi che "prima dell’inizio del test, la nostra società ha migliorato congiuntamente le misure di sicurezza con il governo locale e ha organizzato in anticipo l’evacuazione del personale circostante. I frammenti del razzo caduti sono stati sparsi nell'area di sicurezza controllata in zone isolate delle montagne. Anche se non ci sono state vittime, ciò ha causato comunque problemi e un impatto negativo sulla vita dei residenti attorno alla zona di test. Ci sentiamo estremamente colpevoli per questo e vorremmo esprimere le nostre sincere scuse alla gente della città di Gongyi".

Space Pioneer Tianlong-3: nuove immagini e un video del test

Mentre la società chiedeva scusa per quanto accaduto, sono emerse nuove immagini del pad di prova e della zona colpita dai frammenti del razzo spaziale Space Pioneer Tianlong-3. Nell'immagine che riguarda la zona boschiva colpita dai frammenti si possono vedere diversi alberi e cespugli carbonizzati dall'incendio. Ricordiamo che questo vettore non utilizza propellenti ipergolici tossici come accaduto per il primo stadio Lunga Marcia 2C ma ossigeno liquido e RP-1.

Per quanto riguarda invece il pad di test utilizzato per lo static fire, si possono notare i blocchi che avrebbero dovuto tenere il primo stadio bloccato durante l'accensione dei motori. Secondo le prime analisi, il sistema di blocco non sarebbe stato sufficiente per la spinta di 820 tonnellate generata dai 9 motori Tianhuo-12 e anche parte dei gas caldi espulsi durante la combustione avrebbero potuto giocare un ruolo fondamentale per indebolire la struttura di ritenzione. Stando ad altre informazioni, la massa del razzo è inferiore alle 590 tonnellate con il limite di carico che sarebbe pari a 600 tonnellate.

New clip of the Tianlong-3 "static" fire

~T+1s, flames seen in the gap between the stage & stand, due to explosion in the engine bay?

Nearly at the same time, the stage started flying.

Smoke clearly seen starting ~T+2s.

Spinning helped the stage stabilizing & go straight up https://t.co/SdBBsHM1RB pic.twitter.com/LAlwQ9hjgD — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) July 3, 2024

Spingendo i propulsori a una potenza così elevata e per un tempo abbastanza lungo Tianlong-3 ha potuto sollevarsi in aria. Un secondo problema poi sorgerebbe per la mancanza di blocchi ulteriori nella parte superiore del primo stadio che avrebbero ulteriormente limitato la possibilità di un decollo accidentale. In queste ore è stato anche rilasciato un video effettuato da un drone dello static fire del razzo spaziale Space Pioneer Tianlong-3 dove si può vedere la prima parte del decollo evidenziando anche i problemi del pad di prova. Cosa succederà ora non è chiaro. Questo grave problema di sicurezza che ha messo in luce ulteriormente le criticità della Cina per l'industria aerospaziale potrebbe portare alla fine di Space Pioneer oppure a una nuova denominazione spostando il personale chiave verso altre realtà.