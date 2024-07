Firefly Aerospace: lanciato correttamente il razzo spaziale Alpha con Cubesat della NASA

Firefly Aerospace è una società relativamente giovane nel panorama aerospaziale statunitense ed è attualmente concentrata sul lancio dei suoi razzi spaziali Alpha (vettori leggeri). Nel 2021 la società condusse il suo primo lancio spaziale che non andò come previsto, portando alla perdita del vettore prima del previsto e ponendola sotto la "lente" dell'FAA per comprenderne le cause.

Nel 2022 il secondo tentativo andò meglio, riuscendo a portare in orbita il carico utile anche se l'inserimento orbitale non fu corretto portando a un rientro anticipato dei satelliti lanciati. La società ha poi proseguito con un lancio a settembre dello scorso anno (Tactically Responsive Space-3 o TacRS-3) che è servito a dimostrare la capacità di integrare un carico utile ed effettuare il decollo in poche ore (27 ore dall'ordine di lancio). Un altro lancio è stato eseguito a dicembre (Fly the Lightning) portando in orbita un satellite sperimentale di Lockheed Martin. Anche in questo caso ci fu un problema con il motore del secondo stadio che non consentì l'inserimento orbitale corretto.

Negli scorsi giorni c'è stato il quinto lancio di un razzo spaziale Alpha (FLTA005) per la missione Noise of Summer. Firefly Aerospace ha completato con successo questa missione supportata dalla NASA all'interno del Venture-Class Launch Services Demonstration 2 (VCLS Demo 2). Bill Weber (CEO di Firefly Aerospace) ha dichiarato che "come fornitore della NASA sia per il lancio che per i servizi lunari, non vediamo l'ora di continuare questa partnership e sostenere i più grandi obiettivi di esplorazione spaziale dell'agenzia dalla Terra alla Luna e oltre".

Il decollo è avvenuto dal pad dedicato alla società (SLC-2) presso la Vandenberg Space Force Base in California alle 6:04 del 4 luglio. Il lancio era programmato per il giorno prima ma il tentativo è stato sospeso a causa di un problema ai sistemi di terra senza causare però danni all'hardware.

All'interno dei fairing erano presenti 8 Cubesat. Attualmente sembra che solamente 7 satelliti siano stati effettivamente dispiegati (circa 30 minuti dopo il decollo). La conferma di quale sia stata la problematica per uno dei carichi utili verrà forse fornita in seguito. L'orbita sembra essere di tipo eliosincrona a 490 x 525 km con inclinazione di 97,3°.

Il prossimo lancio di un razzo spaziale Alpha da parte di Firefly Aerospace non ha ancora una data certa, anche se dovrebbe avvenire entro l'anno. Il cliente in questo caso sarà ancora Lockheed Martin (che ha un contratto per diversi lanci fino al 2029). La cadenza di lancio dovrebbe poi aumentare l'anno prossimo arrivando fino a 6 lanci.