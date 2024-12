Tiangong: l'equipaggio di Shenzhou-19 ha eseguito la sua prima attività extraveicolare

Alla fine di ottobre è stata lanciata la missione Shenzhou-19 con l'equipaggio composto dai taikonauti Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze. Dopo alcune settimane di adattamento, l'esecuzione di diversi esperimenti in microgravità e le operazioni di manutenzione ordinaria della stazione spaziale cinese Tiangong è stato il momento della prima attività extraveicolare ("passeggiata spaziale") per questo equipaggio.

La China Manned Space Agency (CMSA) ha dichiarato che gli astronauti cinesi hanno operato all'esterno della CSS dalle 5:51 alle 14:57 (ora italiana). Questa è stata l'attività extraveicolare più lunga mai condotta da taikonauti e, tra le altre particolarità, era presente per la prima volta un astronauta cinese nato nel 1990 (Song Lingdong).

I taikonauti Cai Xuzhe (alla sua seconda EVA) e Song Lingdong sono i due membri a essere usciti all'esterno di Tiangong, mentre Wang Haoze ha supportato la missione dall'interno comandando il braccio robotico, semplificando così i movimenti dei colleghi. Le operazioni prevedevano l'installazione di protezioni dai detriti spaziali così da assicurare una maggiore sicurezza in orbita e una maggiore durata della CSS.

Cai Xuzhe, comandante di Shenzhou-19, ha dichiarato nella fase di rientro nell'airlock "congratulazioni all'astronauta 02 (Song Lingdong) per aver completato la sua prima passeggiata spaziale e, inoltre, per essere diventato il primo astronauta cinese nato dopo il 1990 a svolgere delle EVA. Il mio apprezzamento va anche alla piena collaborazione dell'astronauta 03 (Wang Haoze) all'interno del modulo e all'ampio supporto di Shuguang e dell'intero team tecnico. Dai compiti assegnati a quelli imprevisti, sentiamo sempre più fiducia nello svolgimento di attività extraveicolari. La stazione spaziale cinese rimarrà sempre qualcosa a cui guardare per il futuro".