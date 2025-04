La Cina ha lanciato per la terza volta i satelliti Guowang per la costellazione concorrente di Starlink

Nella serata di ieri (ora italiana) in Cina la società privata SatNet ha lanciato con un razzo spaziale Lunga Marcia 5B dieci satelliti Guowang che formeranno una costellazione in LEO per la comunicazione Internet.

Nelle scorse ore avevamo scritto del lancio dei satelliti Project Kuiper di Amazon grazie a un vettore Atlas V di ULA. Qualche ora prima, in Cina, è avvenuto il terzo lancio dei satelliti Guowang della società SatNet: in entrambi i casi lo scopo è realizzare grandi costellazioni satellitari dedicate alla comunicazione Internet ad alta velocità e bassa latenza in orbita bassa terrestre (LEO) per fare concorrenza a Starlink di SpaceX.

Se si esclude il lancio dei prototipi, avvenuto nel 2023, il primo lancio operativo dei satelliti Guowang era avvenuto nella seconda metà di dicembre 2024 utilizzando un razzo spaziale Lunga Marcia 5B mentre il secondo era avvenuto a metà febbraio 2025, questa volta con un vettore Lunga Marcia 8A (una versione modificata e più efficiente del modello originale).

Il 28 aprile, alle 22:10 (ora italiana) è decollato nuovamente un razzo spaziale Lunga Marcia 5B dal Wenchang Satellite Launch Center portando in orbita il terzo gruppo di satelliti Guowang di SatNet. Stando alle poche informazioni disponibili, il terzo lancio prevedeva dieci unità facendo presumere che ogni singolo satellite abbia una massa decisamente elevata.

A differenza dei lanci per la realizzazione della stazione spaziale Tiangong, che avevano utilizzato lo stesso vettore Lunga Marcia 5B (portando alla problematica del rientro incontrollato del primo stadio), in questo caso viene impiegato uno stadio superiore Yuanzheng-2 (Expedition-2) così da poter distribuire i satelliti sulla corretta orbita ed evitando che il primo stadio raggiunga l'orbita. Questo significa che non c'è pericolo di rientro incontrollato con questi lanci. Questo è stato anche il 573° lancio di un vettore della famiglia Lunga Marcia.

Come per altri lanci cinesi, anche nel caso dei satelliti Guowang le informazioni disponibili sono poche, anche se la Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST), che ha costruito il vettore, ha dichiarato che le operazioni si sono svolte correttamente. I satelliti sono invece costruiti dalla China Academy of Space Technology (CAST). Attualmente dovrebbero essere presenti 29 satelliti in orbita per questa costellazione, numeri ben lontani da quelli di SpaceX Starlink, ma l'evoluzione della strategia cinese non deve essere sottovalutata. Questa costellazione cinese (ma ce ne sono diverse), dovrebbe raggiungere complessivamente le 13 mila unità in LEO, un numero decisamente consistente.