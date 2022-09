Il telescopio spaziale James Webb e l'immagine dello scontro di NASA DART con Dimorphos

Quando in Italia era l'1:14 della notte appena passata c'è stato l'impatto storico della sonda spaziale NASA DART con l'asteroide Dimorphos, il più piccolo di un sistema doppio che comprende anche Didymos. Si è trattato della prima missione dedicata alla difesa planetaria che ha lo scopo di trovare un modo efficace per deviare un oggetto che potrebbe porre un serie rischio di impatto con la Terra. L'evento è stato visto da diversi telescopi terrestri e spaziali compreso il telescopio spaziale James Webb.

Il JWST ha già mostrato le sue potenzialità con Nettuno, Marte o Giove ma anche con grandi nebulose (come quella Tarantola o di Orione) e in futuro le sue osservazioni saranno sempre più importanti per svelare alcuni dei segreti dell'Universo. In questo caso però l'appuntamento con l'impatto tra NASA DART e l'asteroide era irrinunciabile e a poche ore di distanza (mentre aspettiamo le immagini "in prima fila" del Cubesat italiano LICIACube) possiamo goderci quelle di Webb.

Il telescopio spaziale James Webb e l'impatto di NASA DART con l'asteroide

La prima sequenza di immagini catturata dal telescopio spaziale James Webb che è stata resa disponibile dopo l'impatto di NASA DART con l'asteroide Dimorphos permette di vedere la polvere eiettata nello Spazio confermando che effettivamente c'è stato uno scontro. Le immagini sono state catturate con lo strumento NIRCam e con il filtro F070W che viene definito per un "utilizzo generico" rispetto ad altri (per esempio l'F140M rileva molecole di metano, acqua ed è utile con "stelle fredde").

Le immagini catturate dal JWST dell'impatto di DART (fonte)

Ancora più spettacolare è invece l'immagine catturata da ATLAS (acronimo di Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un progetto congiunto di NASA e Università delle Hawaii. Rispetto alle immagini del telescopio spaziale James Webb, qui i pennacchi di polvere si possono vedere in maniera più chiara nonostante sia stato ripreso da Terra. Questo sistema è pensato proprio per la rilevazione di oggetti celesti come gli asteroidi e per fornire un avviso preventivo in caso di impatto. Si tratta di quattro telescopi dislocati alle Hawaii (due), in Cile e Sud Africa. Grazie al sistema automatizzato sono stati scoperti 80 asteroidi potenzialmente pericolosi, 811 oggetti vicini alla Terra, 74 comete e quasi 13 mila supernove.

Le immagini catturate dal sistema ATLAS (fonte)

Infine un altro punto di vista dell'impatto di NASA DART con l'asteroide Dimorphos è stato catturato dal South African Astronomical Observatory utilizzando lo strumento Mookodi sul telescopio Lesedi da 1 metro. Anche in questo caso è possibile vedere la polvere sollevarsi anche se le immagini di LICIACube saranno più spettacolari (e saranno svelate tra pochi minuti durante una conferenza stampa dell'ASI).

Le immagini catturate dal SAAO dell'impatto di DART (fonte)

