Tom Cruise sulla ISS a Ottobre grazie a NASA, SpaceX e Axiom Space

A Maggio 2020 era stata annunciata la possibilità per Tom Cruise di essere a bordo della ISS grazie a un accordo tra SpaceX e NASA. In queste ore sono emersi ulteriori dettagli su come si svolgerà la missione che porterà alla realizzazione di un film nei prossimi mesi. Si tratterà di un'esperienza unica e di un nuovo modo di realizzare film contribuendo anche all'allargarsi dell'attività commerciale nello Spazio (con esseri umani) dopo i precedenti "clienti paganti".

Tom Cruise sulla ISS a Ottobre 2021 grazie anche a SpaceX

A Maggio 2020 non era ancora chiaro se le capsule Crew Dragon di SpaceX avrebbero funzionato correttamente. Del resto non c'era ancora stata la missione con equipaggio Demo-2. La sicurezza della soluzione ora è stata verificata (anche con Crew-1) con la strada per Tom Cruise verso lo Spazio è sempre più in discesa.

Secondo quanto riportato da Tesmanian, il lancio avverrà a Ottobre 2021 rispettando così la finestra della missione compresa tra fine 2021 e inizio del 2022. Oltre a NASA e SpaceX ci sarà anche Axiom Space, compagnia privata che organizza esperienze nello Spazio. Il presidente e CEO di questa realtà è Michael Suffredini. Quest'ultimo è stato responsabile del programma per la ISS della NASA dal 2005 al 2015 supervisionando anche la parte commerciale.

L'equipaggio della missione AX-1 (questo il suo nome) sarà composto da Tom Cruise, Doug Liman (produttore cinematografico), Eytan Stibbe (pilota di aerei da caccia) e da Michael Lopez-Alegria (astronauta NASA e comandante di questa missione). La durata di questa missione dovrebbe essere di 10 giorni e permetterà di riprendere le scene direttamente a bordo della stazione orbitante piuttosto che utilizzare trucchi cinematografici.

Il prezzo per questa parte di missione dovrebbe essere pari a 165 milioni di dollari per i tre posti e 35 mila dollari (a persona) per ogni giorno di permanenza a bordo della ISS. Nei prossimi mesi dovrebbero arrivare ulteriori dettagli su quello che sarà il progetto cinematografico mentre le persone coinvolte dovranno seguire l'addestramento per il lancio e la permanenza a bordo.