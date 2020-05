La NASA e Tom Cruise insieme per un film sulla ISS, è ufficiale!

Un'accoppiata unica quella che vede la NASA e Tom Cruise collaborare per realizzare un film che avrà come protagonista la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Inizialmente era nata come indiscrezione ma l'ufficialità è arrivata con un tweet di Jim Bridenstine (amministratore dell'agenzia spaziale statunitense).

In realtà sappiamo ancora poco come si svolgerà questa collaborazione tra NASA e Tom Cruise. Una conferma a posteriori data alla CNN da un portavoce dell'agenzia spaziale ha chiarito che l'attore volerà effettivamente a bordo della ISS. Ma ci sono ancora molte incognite.

Le parole di Bridenstine sono (volutamente?) sibilline in merito "la NASA è entusiasta di lavorare con Tom Cruise per un film a bordo della Stazione Spaziale! Abbiamo bisogno di media popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati per trasformare in realtà gli ambiziosi piani della NASA".

Quello che appare ovvio è che la NASA ha intenzione di ingaggiare Tom Cruise per quella che è un'operazione di marketing (in maniera simile al riutilizzo di un vecchio logo oppure a concorsi per nominare rover). Come arriverà l'attore alla Stazione Spaziale Internazionale? Se tutto andrà bene il 27 Maggio 2020, quando ci sarà la prova con equipaggio della Dragon Crew di SpaceX, questa potrebbe essere un'opzione.

Del resto l'idea alla base di questa operazione di visibilità è ridare lustro all'America dello Spazio, puntando prima alla Luna e poi a Marte. Per farlo servono finanziamenti e quindi consenso pubblico per spingere i politici a fornirli.

Attualmente le bocche alla NASA sono cucite e anche Elon Musk non ha fornito conferme. Sappiamo già che tra la fine del 2021 e il 2022 ci saranno quattro passeggeri privati ai bordo di una Crew Dragon, ma tra questi non sarebbe conteggiato Tom Cruise.