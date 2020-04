NASA: il test con astronauti di SpaceX Crew Dragon fissato per il 27 maggio

Prove e ancora prove, test per la sicurezza ma (superati gli ostacoli) è ora di guardare avanti: è stata annunciata la data del primo test con astronauti di SpaceX Crew Dragon. La società di Elon Musk e la NASA hanno fissato per il 27 maggio per tentare di riportare astronauti statunitensi sulla ISS lanciando il razzo da suolo statunitense.

Si tratta di una motivazione tecnologica e scientifica ma anche politica. Attualmente devono essere impiegate le "vecchie" ma decisamente affidabili navette Soyuz per far raggiungere agli astronauti la Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di un costo aggiuntivo (milioni di dollari) e uno smacco per gli statunitensi.

Basta Soyuz: ora tocca a Crew Dragon di SpaceX!

Con SpaceX Crew Dragon (ma anche con la navetta Boeing) però si potrebbe tornare a rivedere una sfida per lo Spazio in piena regola (dal ritiro degli Space Shuttle nel 2011 non accadeva). I primi astronauti che proveranno la navetta saranno Bob Behnken e Doug Hurley mentre la missione si chiamerà Demo-2.

L'impegno per rendere la missione "memorabile" è assicurato: il lancio infatti partirà dal Launch Pad 39A del Kennedy Space Center (KSC), lo stesso delle missioni Apollo in direzione della Luna e di quelle degli Space Shuttle. Chiaramente ci sono motivazioni tecniche per questa scelta, ma anche un impatto d'immagine (ricordando i periodi d'oro della NASA).

Gli astronauti raggiungeranno la ISS con SpaceX Crew Dragon e ci rimarranno per un periodo (ancora non precisata la durata) finito il quale rientreranno con un ammaraggio nell'Oceano Atlantico, vicino alla Florida.

Se tutto andrà bene con la missione Demo-2 si passerà alla fase operativa vera e propria! La NASA ha già annunciato che l'equipaggio sarà composto da Michael Hopkins, Victor Glover, Jr., Shannon Walker e ci sarà anche una partecipazione straniera dell'agenzia spaziale giapponese con l'astronauta Soichi Noguchi.