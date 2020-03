NASA Perseverance: ecco il nome ufficiale di Mars 2020

Lo abbiamo conosciuto inizialmente come Mars 2020, ma ora il rover marziano dell'agenzia spaziale statunitense ha un nome ufficiale: si chiamerà NASA Perseverance. Ad annunciarlo in queste ore è stato Thomas Zurbuchen (amministratore associato alla direzione della missione).

NASA Perseverance: pronto a scoprire tracce di vita su Marte

Il nome è stato scelto dagli studenti della scuola di Lake Braddock in Virginia, che hanno partecipato al concorso indetto dalla NASA per assegnare un nome al rover. In particolare è stato Alexander Mather che ha ideato il nome che poi ha vinto superando 28 mila altri partecipanti.

Zurbuchen ha dichiarato "come ogni missione di esplorazione prima di questa, il nostro rover dovrà affrontare sfide e farà scoperte sorprendenti. Ha già superato molti ostacoli per portarci al punto in cui siamo oggi - in fase di preparazione per il lancio. Alex e i suoi compagni di classe sono la Generazione Artemis, e faranno i prossimi passi nello Spazio che porterà su Marte. Quel lavoro stimolante richiederà sempre perseveranza. Non vediamo l'ora di vedere quella targhetta su Marte".

Ma NASA Perseverance non è l'unico rover ad aver ricevuto questo onore. In passato anche Sojourner (1997), Spirit e Opportunity (2004) e Curiosity (2012) hanno ricevuto i propri nomi grazie alla fantasia derivante da un concorso.

Perseverance è riuscito a superare, nella fase finale, altri otto candidati primeggiando nella votazione on-line che ha contato ben 770 mila voti. Inoltre i finalisti hanno potuto chiacchierare con esperti della NASA.

Il giovane Alexander Mather ha aggiunto "questa è stata un'opportunità per aiutare l'agenzia che ha portato gli esseri umani sulla Luna e presto lo farà di nuovo. Questo rover su Marte aiuterà a spianare la strada alla presenza umana lì e volevo provare ad aiutare in ogni modo possibile. Rifiutare la sfida non era un'opzione".

Le specifiche di NASA Perseverance

Il rover marziano ha un peso di ben 1,025 chilogrammi e si muoverà su ruote ridisegnate rispetto a Curiosity che dovrebbero garantire una migliore resistenza (saranno in alluminio con strutture di rinforzo in titanio).

Le sue dimensioni sono pari a 3 x 2,7 x 2,2 metri (simili a quelle di Curiosity). Ci saranno due computer chiamati RCE o Rover Compute Element composti da un processore PowerPC 750 con frequenza di 200 MHz, 2 GB di storage su flash, 256 MB di RAM e 256 KB per la ROM. Ovviamente la presenza di un doppio computer è dovuta alla necessità di avere ridondanza sui sistemi principali.

Ovviamente NASA Perseverance non poteva non avere fotocamere. Ci saranno soluzioni di nuova generazione con risoluzione anche di 20 MPixel. Queste permetteranno di vedere l'ambiente intorno al rover, di ispezionare la strada da percorrere e ovviamente di analizzare i campioni raccolti.