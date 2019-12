NASA Mars 2020: un piccolo passo per un rover, un grande passo per l'umanità

NASA Mars 2020 è il rover che l'agenzia spaziale statunitense farà atterrare su Marte nel 2021. E in attesa del lancio di Luglio (o Agosto) 2020 proseguono i test per assicurarsi che tutto vada per il meglio. Ecco una delle tappe fondamentali.

