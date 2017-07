MS Paint è morto, dopo 32 anni di onorato servizio

Se c'è un'applicazione che chiunque conosce e chiunque ha almeno utilizzato una volta nella sua vita, quella è MS Paint. Si tratta dell'applicazione di Windows storica che da 32 anni ci delizia con le sue "quattro funzioni" e ci permette di eseguire disegni o modificare foto in maniera del tutto basilare. Ma MS Paint sta andando incontro all'obsolescenza ed è una delle feature che verranno deprecate a partire dalla prossima major release di Windows 10. Il suo carnefice è infatti Microsoft, l'arma utilizzata Windows 10 Fall Creators Update.

Rilasciato per la prima volta con Windows 1.0 nel lontano 1985 (sono passate ere geologiche in ambito informatico), Paint è stato probabilmente il primo editor di grafica utilizzato dalla maggior parte degli utenti Windows. Nel corso degli anni è diventata una parte cruciale del sistema operativo, evolvendosi dalla palette monocromatica offerta agli albori fino ad arrivare a supportare i colori e, a partire da Windows 98, la possibilità di salvataggio in JPEG. Non ha mai voluto fronteggiare Photoshop o altre soluzioni professionali, ma la sua presenza è stata sempre gradita per le modifiche spicciole alle foto e quei disegnini senza troppe velleità creative.

Con Creators Update, rilasciato lo scorso aprile, Microsoft ha introdotto il nuovo Paint 3D senza tuttavia eliminare il vetusto MS Paint tradizionale. Paint 3D punta alla realizzazione di strutture tridimensionali, ma consente anche di eseguire disegni bidimensionali tradizionali estremamente semplici. Nonostante ciò non è un aggiornamento di MS Paint, né vuole esserlo, ed è per questo che suona quanto meno ambigua la notizia dell'eliminazione dell'app tradizionale sul prossimo aggiornamento. A dare la notizia è la stessa Microsoft.

La società ha annunciato la lista "delle feature rimosse o deprecate" sul prossimo aggiornamento, e fra quelle deprecate c'è proprio Paint. Questo significa che MS Paint "non è più in sviluppo" e che "potrebbe essere rimosso nelle release future". Il software è stato migliorato l'ultima volta con il rilascio di Windows 7, tuttavia definirlo comparabile con altre soluzioni del mercato sarebbe un'esagerazione. Microsoft non ha confermato quando MS Paint sarà rimosso dal sistema operativo, ma a questo punto sembra solo questione di tempo.

Ne sapremo probabilmente di più con il rilascio di Windows 10 Fall Creators Update. L'app ci sarà sulla prossima major release, che dovrebbe essere pubblicata nella prossima stagione autunnale, ma potrebbe essere l'ultima volta che la vedremo apparire sul sistema operativo di Redmond. E con l'eliminazione di MS Paint potrebbe rimanere solo il ricordo della annosa "carriera" all'interno delle varie edizioni di Windows.

Di seguito riportiamo la lista di tutte le feature che saranno rimosse o considerate deprecate a partire da Windows 10 Fall Creators Update:

Feature rimosse su Windows 10 Fall Creators Update

3D Builder

Apndatabase.xml

Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)

Outlook Express

App Reader

Reading List

Funzionalità Screen saver in Themes

Syskey.exe

TCP Offload Engine

Tile Data Layer

Trusted Platform Module (TPM) Owner Password Management

Feature deprecate su Windows 10 Fall Creators Update