Tutte le novità di Windows 10 Fall Creators Update in un enorme documento di 51 pagine. Buona lettura!

Una lista di ben 51 pagine è stata pubblicata da fonti non ufficiali e contiene tutte le novità, ma proprio tutte, di Windows 10 Fall Creators Update. In questo caso, per ovvi motivi di tempo, non possiamo tradurle tutte, ma ci limitiamo a sottolineare quelle che sono le novità principali rispetto alla release disponibile oggi. Nel frattempo, stando a quanto rivelano altre fonti non ufficiali, sappiamo che le prossime build Insider non conterranno nuove feature importanti.

Fra le novità principali dell'update troviamo Files On-Demand su OneDrive, il Fluent Design, la schermata dei Contatti, il Copy and Ask su Cortana, le nuove emoji sulla tastiera, algoritmi per la previsione del testo più efficaci, lo scrolling con la penna, impostazioni di gioco più avanzate, e migliorie su Assistente vocale per utenti con disabilità visive. Chi volesse approfondire l'argomento può consultare il documento di 51 pagine redatto da Brandon LeBlanc a questo indirizzo.

Windows 10 Fall Creators Update si avvicina ormai alla pubblicazione per tutti gli utenti e, in base a quanto riportato da Windows Central, è ormai "all'ultimo stadio dello sviluppo". Microsoft ha pertanto finalizzato la programmazione delle nuove feature all'interno del prossimo aggiornamento, e nei prossimi mesi che precederanno il rilascio della versione finale punterà solo ed esclusivamente ad occuparsi della consueta correzione di bug e problemi noti.

Sarà comunque possibile scovare nuove piccole aggiunte sul sistema operativo, ma nulla di importante o di estremamente evidente, con il grosso dello sviluppo che è ormai alle spalle. Come abbiamo già saputo da fonti ufficiali, ci saranno alcune mancanze rispetto agli annunci, smentiti, fatti da Microsoft nel passato, come quelle di due funzionalità particolarmente attese dai seguaci dell'azienda di Redmond: la Timeline e la Cloud Clipboard.

Windows 10 Fall Creators Update sarà pertanto ben più ridimensionato rispetto ai progetti iniziali, anche se con il nuovo linguaggio stilistico potrebbe cambiare parte della facciata attuale del sistema operativo. Una volta rilasciato l'aggiornamento conosceremo qualcosina in più sul successivo ramo di sviluppo, ad oggi noto come Redstone 4. Qui troveremo sicuramente la Timeline, ma le altre feature previste sono ancora sconosciute.

Fall Creators Update dovrebbe arrivare nel mese di settembre, e a seguire la compagnia rilascerà - seguendo l'iter ormai consolidato per Windows 10 - le prime build appartenenti a Redstone 4.