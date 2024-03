Porsche vuole disboscare ancora, spopola la petizione contro il centro prove Nardò

Porsche ha un piano articolato per ampliare il suo sito di Nardò, dove storicamente svolge prove tecniche. La giunta regionale aveva già dato il via libera al progetto, dichiarando l'opera di interesse pubblico, autorizzando l'esproprio di terreni privati, e il disboscamento di un'ampia area.

Abbattimento di tanti alberi, che Porsche vorrebbe compensare con la piantumazione di specie mediterranee in altre zone, ma le associazioni ambientaliste, ed i gruppi politici che le sostengono, non ci stanno. Secondo la voce contraria, il bosco secolare d'Arneo ha una complessità troppo elevata per poter riprodurre altrove, artificialmente, la biodiversità oggi presente.

In particolare da qualche giorno spopola in rete una petizione, dal titolo "Fermare il disboscamento di querce di 200 anni per il centro prove Porsche in Italia". Sono già più di 80.000 le firme raccolte, più di 1.200 solo nella giornata di oggi. Chi ha iniziato la richiesta, motiva così la richiesta: "Si tratta di una questione personale per me. Anche se Porsche ha ambizioni di riforestazione, la riforestazione in questa zona è molto difficile. Il caldo e la siccità degli ultimi anni hanno avuto la meglio sulla regione. La foresta è l'ultimo verde della regione. Inoltre, trattiene le acque sotterranee nel suolo (una foresta giovane non è in grado di farlo). Gli alberi secolari non possono essere sostituiti (biodiversità). Il bosco di querce, con alberi di oltre 200 anni, nel sito di prova Porsche nel sud Italia è seriamente minacciato dalla deforestazione. Questi alberi sono una parte importante del nostro ecosistema e danno un contributo inestimabile alla biodiversità. Secondo il WWF, ogni minuto nel mondo perdiamo 27 campi da calcio pieni di foreste a causa della deforestazione [fonte: WWF]. Questo ha un grave impatto sul nostro pianeta e contribuisce al riscaldamento globale. Chiediamo a Porsche di fermare i suoi piani di abbattimento di queste preziose foreste e di cercare invece alternative sostenibili per ospitare le sue piste da test".

La questione sta facendo molto rumore, ed è arrivata anche a Stoccarda. Nei giorni scorsi gruppi ambientalisti hanno manifestato proprio davanti alla sede di Porsche, con dichiarazioni abbastanza eloquenti: "Crediamo che distruggere la natura per amore dell'elettromobilità non sia una politica sostenibile nemmeno per Porsche. Vogliamo che Porsche interrompa le attività che danneggiano l’ambiente".