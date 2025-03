Elon Musk nero sul vandalismo anti-Tesla: 'Malati di mente... io non ho fatto niente di male'

Una serie di attacchi incendiari e atti vandalici ha colpito concessionarie e veicoli Tesla in tutto il Nord America, e non solo. Elon Musk ha attribuito questi episodi all'opposizione verso le sue politiche di riduzione dei costi governativi, definendo gli autori mentalmente squilibrati.

C'è stata parecchia tensione attorno all'impero commerciale di Elon Musk con un'escalation di violenza contro strutture e auto Tesla che ha raggiunto livelli preoccupanti. Durante un'intervista con Sean Hannity di Fox News, Musk ha espresso il suo shock per "l'odio e la violenza della sinistra" in risposta alle misure di riduzione dei costi del suo dipartimento governativo. Il miliardario ha dedicato parole non proprio delicate anche verso chi sta commettendo fisicamente questi atti vandalici.

L'ultimo grave episodio si è verificato martedì scorso a Las Vegas, dove cinque veicoli sono stati danneggiati in un incendio doloso presso un Tesla Collision Center. Le autorità locali hanno riferito che un individuo vestito di nero ha lanciato bottiglie molotov contro i veicoli e ha sparato colpi d'arma da fuoco, lasciando la parola "RESIST" dipinta con vernice spray sulle porte della struttura. L'FBI ha avviato un'indagine sull'incidente considerandolo un potenziale caso di terrorismo interno. L'attacco è stato definito deliberato contro una struttura Tesla, con gli agenti che hanno ricevuto numerose chiamate al 911 nel mattino riguardanti l'incendio.

La reazione di Musk e le accuse politiche agli atti di vandalismo contro Tesla

"È davvero uno shock per me che ci sia stato questo livello di odio e violenza da sinistra. Ho sempre pensato che la sinistra, i democratici, dovessero essere il partito dell'empatia, il partito della cura e invece stanno bruciando auto, stanno incendiando concessionarie, stanno sparando proiettili contro le concessionarie," ha affermato il CEO di Tesla Elon Musk. L'imprenditore ha collegato direttamente gli attacchi al suo ruolo nel Dipartimento per l'efficienza del governo (DOGE), l'iniziativa creata dal presidente Trump il 20 gennaio con l'obiettivo di ridurre la spesa federale. È da notare che gli incidenti si sono verificati in un momento difficile per Tesla, che sta affrontando un deciso calo delle vendite.

Gli attacchi non si sono limitati agli Stati Uniti. A Montreal, attivisti hanno spruzzato vernice sull'esterno di una concessionaria Tesla mercoledì scorso. La polizia ha arrestato un giovane uomo e una donna presso la concessionaria sul Boulevard Décarie. Il gruppo ambientalista Last Generation Canada ha rivendicato la responsabilità, invitando il Canada a "opporsi" a Musk, accusato di "distruggere democrazie e diffondere negazionismo climatico". A Londra, membri del gruppo ambientalista britannico Just Stop Oil hanno protestato versando lattice liquido arancione su un robot Tesla Optimus, accusando Musk di danneggiare l'occupazione, mettere a rischio la scienza del clima e trascurare l'assistenza sanitaria per le popolazioni vulnerabili.

Le proteste "Tesla Takedown" si sono diffuse in tutto il Nord America, con alcuni proprietari che hanno persino vandalizzato i propri veicoli come forma di protesta contro Musk. Anche in Italia ci sono stati atti vandalici contro i veicoli elettrici del produttore americano, con la scritta "F**k Elon" apparsa su una Model 3, e diverse auto imbrattate con lo spray. Musk ha attribuito la violenza al suo successo nello sradicare sprechi, frodi e abusi nel governo federale attraverso il suo lavoro alla guida del DOGE, che punta a tagliare 2 trilioni di dollari di spesa pubblica. "Si scopre che quando si tolgono i soldi che ricevono in modo fraudolento, si arrabbiano molto", ha dichiarato.



Tesla vandalizzata in Italia

Durante l'intervista con Sean Hannity, Musk ha definito gli attacchi contro Tesla come frutto di "una sorta di malattia mentale". Il CEO di Tesla ha espresso il suo shock per l'ondata di violenza contro i veicoli e le concessionarie dell'azienda, affermando: "Ho fatto solo cose produttive. Penso che abbiamo solo uno squilibrato – c'è una sorta di malattia mentale che sta succedendo qui perché questo non ha alcun senso". Musk ha ripetutamente sottolineato come né lui né Tesla abbiano mai fatto "nulla di dannoso", descrivendo la sua azienda come "pacifica" e le sue azioni come "produttive". Il magnate della tecnologia ha anche suggerito che dietro questi attacchi ci siano "forze più grandi" provenienti dalla sinistra, insinuando un possibile coordinamento e finanziamento esterno, sebbene non abbia fornito prove concrete a sostegno di queste affermazioni.

Le critiche a Musk riguardano principalmente il suo crescente potere all'interno dell'amministrazione Trump. Dal suo insediamento il 20 gennaio, il DOGE afferma di aver risparmiato oltre un miliardo di dollari annullando contratti di diversità, equità e inclusione, tra altre spese. Tuttavia, l'iniziativa ha anche provocato diverse cause legali (come nel caso della lettera ai dipendenti federali) e sollevato allarmi da parte di legislatori democratici e difensori dei consumatori dopo aver ottenuto l'accesso al sistema di pagamento del Dipartimento del Tesoro, che memorizza dati personali per la maggior parte degli americani. Alcuni critici hanno iniziato a riferirsi al magnate della tecnologia come "Presidente Musk", sostenendo che eserciti un'influenza eccessiva alla Casa Bianca.

Nonostante le controversie, Musk ha anche celebrato il ritorno degli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams, atterrati in sicurezza in una capsula SpaceX martedì dopo aver trascorso gli ultimi 9 mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.