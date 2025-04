Il telescopio spaziale James Webb ha raccolto dati sull'asteroide 2024 YR4, confermando il rischio d'impatto con la Luna

Nelle scorse settimane avevamo scritto diffusamente sui nuovi risultati ottenuti dal telescopio spaziale James Webb in merito ad argomenti come anelli di Einstein, l'emissione di idrogeno da una galassia dell'Universo primordiale o ancora delle aurore su Nettuno. Il JWST è però stato impiegato, come annunciato in precedenza, per osservare l'asteroide 2024 YR4 che per alcuni giorni è stato oggetto di attenzione mediatica per le probabilità di impatto con la Terra, poi ridimensionate con il passare del tempo fino ad arrivare allo 0,004%.

L'oblio mediatico non ha cambiato di molto la situazione per l'asteroide 2024 YR4 che continua a non essere pericoloso per la Terra, ma ora abbiamo anche maggiori informazioni per conoscerne l'orbita e quali potrebbero essere le dimensioni. Secondo quanto riportato, il telescopio spaziale James Webb ha catturato dati dell'asteroide l'8 marzo 2025, risultando nell'osservazione dell'oggetto di più piccole dimensioni per gli strumenti di bordo finora.

Il telescopio spaziale James Webb e l'asteroide 2024 YR4

Gli scienziati erano interessati a utilizzare MIRI (Mid-Infrared Instrument) e NIRCam (Near-Infrared Camera) per capire come l'asteroide 2024 YR4 modificasse la sua temperatura esposto alla luce solare. Questo ha permesso di capire che l'oggetto è in rapida rotazione su sé stesso e che non presenterebbe grana fine in superficie ma piuttosto rocce di alcuni centimetri di diametro. Tuttavia si tratta di dati preliminari che dovranno essere ulteriormente approfonditi in futuro.

#Asteroid 2024_YR4 may collide with the Moon 🌙.

Its nominal trajectory, based on updated observations, shows a lunar impact on Dec 22, 2032.

But the odds of collision remain low. pic.twitter.com/ayg7KgfZXp — Tony Dunn (@tony873004) April 2, 2025

Secondo le misurazioni del telescopio spaziale James Webb, il diametro dell'asteroide sarebbe compreso ora tra i 53 metri e i 67 metri, anche se in generale si pensa sia sui 60 metri. Sul sito della NASA dedicato ai NEOs (Near Earth Objects) non è più segnalato alcun rischio di collisioni fino al dicembre 2047 ma si tratta di probabilità piuttosto basse e che potrebbero essere modificate in futuro ulteriormente al ribasso, mentre sulla scala Torino l'indice è pari a 0.

Rimane invece una probabilità non trascurabile (per quanto ancora ridotta) che l'asteroide 2024 YR4 possa colpire la Luna il 22 dicembre 2032. Secondo la NASA attualmente il nostro satellite naturale avrebbe una probabilità del 3,8% d'impatto, ma rimane comunque il 96,2% di probabilità che l'oggetto non colpirà la Luna. Anche se l'impatto dovesse avvenire, a causa delle dimensioni e della massa ridotte, il satellite non subirà alcun cambiamento significativo (se non un nuovo cratere sulla superficie). Sarà comunque importante considerare la presenza di questo genere di impatti in quanto nel 2032 e oltre potrebbero essere presenti più missioni con equipaggio umano sia sulla superficie della Luna che in orbita intorno a essa.