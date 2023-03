Qualcomm lancia le iSIM: cosa sono, le differenze con le eSIM e come cambieranno il settore

In occasione del Mobile World Congress 2023 Qualcomm ha annunciato la prima certificazione GSMA di una iSIM (integrated SIM), con la tecnologia che può essere adesso distribuita su dispositivi commerciali. Si tratta della versione della tecnologia presente sulla Mobile Platform Snapdragon 8 Gen 2, che abilita le funzionalità della SIM direttamente nel processore dello smartphone.

La certificazione di sicurezza della GSMA assicura che l'iSIM sia conforme a tutti gli standard di protezione informatica e che abiliti tutte le funzionalità di connettività offerte dalle eSIM di ultima generazione. Utilizzare le iSIM rispetto alle eSIM e alle - ormai vetuste, benché ancora enormemente utilizzate - SIM fisiche consente ai produttori di risparmiare spazio sui dispositivi e ridurre i costi di produzione e fornitura, mantenendo tutte le funzionalità e la sicurezza garantite dagli standard attualmente utilizzati nel settore.

Cosa sono le iSIM e le differenze con le SIM fisiche e le eSIM

Qualcomm ha annunciato la novità insieme a Thales, sottolineando come anche le nuove iSIM siano "pienamente conformi" allo standard GSMA Remote SIM Provisioning. Questo significa che ogni sottoscrizione può essere gestita da remoto attraverso tutte le piattaforme utilizzate oggi per gli attuali standard. Per le iSIM è un grosso passo in avanti, con lo standard che entro il 2027 dovrebbe rappresentare quasi il 20% del settore eSIM, in termini di distribuzione della nuova tecnologia.

Ad oggi, la SIM fisica rappresenta la tecnologia più diffusa per la gestione della sottoscrizione al servizio di connettività cellulare su smartphone e su altri dispositivi mobile. Con una SIM fisica, però, chi intende cambiare operatore deve fisicamente sostituire la propria scheda con una nuova specifica del nuovo provider, cosa che può rappresentare anche un rischio di sicurezza. Ha rimosso queste problematiche l'arrivo delle eSIM (embedded SIM), schede SIM programmabili integrate sul dispositivo mobile il cui standard è stato certificato nel 2016.

Quello delle eSIM è un mercato in crescita e, secondo Juniper Research, entro il 2027 raggiungerà un valore di 16 miliardi di dollari. Le eSIM non saranno però un punto di arrivo, con le novità in arrivo dal MWC 2023 che anticipano quella che sarà l'evoluzione successiva. Le iSIM, infatti, implementano tutte le funzionalità e i layer di protezione delle ultime tecnologie all'interno del processore: se le eSIM devono essere saldate sulla scheda logica del dispositivo, occupandone parte dello spazio, le iSIM sono integrate nel SoC del dispositivo.

I vantaggi sono abbastanza evidenti: le iSIM consentono di risparmiare spazio sul dispositivo, abilitando la possibilità di gestire l'abbonamento al provider di rete cellulare allo stesso modo in cui avviene oggi con le SIM e le eSIM. Il funzionamento delle iSIM richiede poi un consumo energetico notevolmente inferiore rispetto a quello delle eSIM, fattore che offre vantaggi forse non troppo evidenti nel campo della telefonia mobile, ma che potrebbe aprire enormi possibilità nel mondo dell'IoT dando la possibilità di realizzare prodotti sempre più piccoli ed efficaci.