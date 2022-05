Eccoci qui per un'intervista un po' inusuale per le pagine di Hardware Upgrade. Recentemente, per l'esattezza il 24 marzo scorso, vivo ha presentato il suo nuovo smartphone, vivo V23 5G, e l'evento è stato l'occasione anche per raccontare la collaborazione attiva con eSerie A TIM.

Un lato degli e-sport decisamente interessante e, volendo raccontare ai nostri lettori il mondo della Serie A di calcio virtuale, la cosa più facile è stata fare una telefonata a Lindoro Ettore Patriarca (Direttore Marketing & Retail di vivo Italia) e organizzare una chiacchierata con alcuni dei protagonisti.

Abbiamo quindi riunito:

Justees (Giammarco Colucci) - Creator & Gamer

Dr Whi7es (Marco Bianchi) - Creator & Caster eSerie A TIM

Lindoro Ettore Patriarca (Direttore Marketing & Retail di vivo Italia)

Nell'intervista che trovate nel video qui sotto parliamo del senso di questo tipo di collaborazioni e iniziative, ma poi, grazie al contributo di Justees e Dr Whi7es ci siamo addentrati di più nel mondo della Serie A di calcio giocata virtualmente su PlayStation 4 e PlayStation 5. Come da regolamento: "Il Campionato eSerie A TIM 2022 è un torneo ufficiale giocato 1 contro

1 su piattaforme PlayStation 4 e PlayStation 5 [...] organizzato da Lega Nazionale Professionisti Serie A ("LNPA")". Inoltre "Il Campionato è un torneo ufficiale riconosciuto da Electronic Arts che offre l'opportunità di qualificarsi per le fasi avanzate delle EA SPORTS FIFA 22 Global Series", particolare che rende l'evento molto interessante per i gamer che si vogliono candidare a competere a livello internazionale.

[HWUVIDEO="3253"]eSerieA TIM dalla voce dei protagonisti: Justees, Dr Whi7es e vivo[/HWUVIDEO]

Hanno partecipato al campionato 15 società con un Roster di almeno 2 giocatori fino ad un massimo di 3, di cui almeno uno scelto tramite Draft. Come avviene nelle partite 'tradizionali' giocate sull'erba degli stadi, anche in questo caso i match sono accompagnati da dirette e programmi di approfondimento e Dr Whi7es è stato tra protagonisti del commento, accompagnato dalla specialista Elena Coriale.

Momento topico sono state le Final Eight, una serie di competizioni nello spazio di due giorni per decretare il vincitore finale. La due giorni di gare della Final Eight della eSerie A TIM si è conclusa con il successo del Torino FC eSports Team (player Obrun2002) a cui è stato assegnato il titolo di Campioni d’Italia. La finalissima è stata giocata contro il Venezia FC Gaming, con una partita tiratissima, in cui il Torino ha avuto la meglio solo ai rigori.

Se avete 4 minuti potete anche dare un occhio al vincitore del premio 'vivo Best Goal': in questa speciale classifica ha trionfato Nest_Denuzzo, pro player della Sampdoria, che ha siglato una rete meravigliosa durante la Regular Season contro proprio contro quello che poi sarebbe stato il protagonista dello scudetto granata, Obrun2002. Nel video trovate anche gli altri migliori goal della stagione, se volete provare a replicarne qualcuno coi vostri amici.

Nel video dell'intervista parliamo anche del rapporto tra console e smartphone in ambito videoludico e di come, in giochi come Fifa, lo smartphone sia diventato una propaggine indispensabile per molte delle fasi, ad esempio per non perdere mai d'occhio il mercato e nemmeno un'apertura di un pacchetto, ovunque ci si trovi, di giorno e di notte.

Lo smartphone vivo V23 5G è stato protagonista delle fasi finali della eSerie A TIM e abbiamo parlato anche di come il telefonino è stato utilizzato dai protagonisti. Cellulare che abbiamo anche noi avuto la possibilità di provare, in un contesto per certi versi simile come raccontiamo anche nell'intervista più sopra. Qui sotto invece la recensione dello smartphone, che abbiamo definito un 'Muletto da fiera'.



[HWUVIDEO="3237"]vivo V23 5G: il nostro nuovo telefono da fiera?[/HWUVIDEO]