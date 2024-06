NVIDIA mostra nuovi trailer di Star Wars Outlaws e Marvel Rivals insieme al nuovo update di NVIDIA App

Nonostante l'attenzione sia concentrata sulla nuova generazione di GPU, NVIDIA non ha negato interessanti novità ai propri utenti durante il Computex in corso a Taipei (Taiwan). Tra queste vi sono due nuovi trailer, uno di Star Wars Outlaws e l'altro di Marvel Rivals, insieme a tutte le novità introdotte con il nuovo update della NVIDIA App.

Partiamo proprio dal nuovo software che unirà GeForce Experience, RTX Experience e il pannello di controllo NVIDIA. Al momento l'applicazione è ancora in fase beta, ma da oggi giocatori e creator potranno scaricare il nuovo aggiornamento che introduce alcune nuove caratteristiche, prima tra tutte la capacità di registrare filmati di gioco a 120 fps in formato AV1 SDR e HDR.

Utilizzando gli encoder di ottava generazione (NVENC) sulle schede grafiche GeForce RTX serie 40 e sulle GPU dei laptop, AV1 migliora l'efficienza di codifica del 40%. È possibile registrare video di alta qualità con meno artefatti e maggior dettagli, senza la necessità di maggiore spazio su disco.

Un'altra novità del nuovo aggiornamento è rappresentata da "one-click Automatic Tuning", una funzionalità sempre disponibile dall'overlay dell'app NVIDIA che consente di ottimizzare le prestazioni di gioco sulla base del proprio hardware.

In sintesi, il software esegue un'analisi del sistema per valutare le capacità massime della propria configurazione. Il test dura tra i 10 e i 20 minuti in seguito ai quali verranno applicati i parametri ottimali per la propria GPU così da ottenere le migliori prestazioni possibili. La funzione, inoltre, continuerà a monitorare costantemente i dati relativi al sistema così da offrire la migliore esperienza possibile in ogni circostanza.

Tuttavia, chi non volesse affidarsi al sistema automatico di NVIDIA, sarà felice di sapere che la società ha integrato tutti gli strumenti per gestire i parametri manualmente. Gli utenti esperti potranno impostare la tensione, la potenza, la temperatura massima e la velocità delle ventole.

NVIDIA chiarisce che, naturalmente, il cambiamento dei parametri e l'overclocking potrebbero rendere instabile il sistema. Tuttavia, la funzionalità di Automatic Tuning non danneggerà la scheda video e non invalida la garanzia.

Infine, NVIDIA ha mostrato due nuovi trailer di Star Wars Outlaws e Marvel Rivals, tra i titoli più attesi di questa estate. Per quanto riguarda il gioco ispirato all'universo creato da George Lucas, la società ha annunciato l'aggiornamento al DLSS 3.5 con Ray Reconstruction.

In particolare, quest'ultima tecnologia offre una gestione dell'illuminazione sensibilmente migliorata grazie all'intelligenza artificiale addestrata offline con circa 5 volte la quantità di dati utilizzati dalla precedente generazione, DLSS 3.

Il training avviene usando immagini renderizzate offline che richiedono molta più potenza di calcolo rispetto alle immagini renderizzate in tempo reale durante il gioco. DLSS 3.5, inoltre, riconosce diversi tipi di effetti ray-traced in modo da prendere decisioni più intelligenti sui dati temporali e spaziali.

Lavorando in tandem con DLSS Super Resolution e DLSS Frame Generation, Ray Reconstruction offre una qualità delle scene più alta e un frame rate elevato senza rinunciare agli effetti di ray tracing.

Per quanto riguarda Marvel Rivals, invece, NVIDIA ha annunciato il supporto al ray tracing anche per lo sparatutto competitivo di NetEase Games insieme, ovviamente, a NVIDIA Reflex per ridurre l'input lag e offrire un'esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva.