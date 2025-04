Il satellite militare russo Kosmos-2553 potrebbe essere fuori controllo

Lo Spazio non è solo un luogo dove cercare novità in campo scientifico e avere risposte alle domande fondamentali dell'umanità, ma anche una risorsa in termini strategici e militari. Sin dall'inizio della "corsa allo Spazio" durante la guerra fredda la sua importanza è stata chiara e i lanci si sono intensificati con il passare del tempo. In orbita ci sono moltissimi satelliti militari con diversi compiti e uno di questi potrebbe avere un problema. Si tratta del satellite militare russo Kosmos-2553 (o Cosmos 2553) che ora potrebbe essere fuori controllo. Questo satellite è stato lanciato il 5 febbraio 2022, poco prima dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina, con un razzo spaziale Soyuz 2.1a dotato dello stadio superiore Fregat dal cosmodromo di Plesetsk.

Le informazioni sono state diffuse da Joey Roulette di Reuters in un articolo pubblicato alcune ore fa. Il giornalista ha dichiarato di aver avuto modo di visionare i dati di radar terrestri e osservazioni ottiche riguardanti il satellite Kosmos-2553 che mostrerebbero come quest'ultimo stia roteando in maniera incontrollata e che potenzialmente potrebbe essere fuori controllo (anche se servirebbero ulteriori riscontri con nuovi dati).

Questo satellite militare è stato posizionato su un'orbita a circa 2000 km di quota e un'inclinazione di 67° ma non sarebbe nota ufficialmente la sua utilità. Secondo la Russia si tratterebbe di un'unità destinata alla ricerca in ambienti con alte radiazioni e particelle ad alta energia mentre per gli Stati Uniti è un satellite collegato allo sviluppo di una possibile operazione per distruggere altri satelliti grazie a un impulso elettromagnetico (in particolare il bersaglio potrebbero essere le grandi costellazioni per le comunicazioni). In generale non si tratterebbe di un satellite già operativo in tal senso, ma potrebbe raccogliere dati utili per lo sviluppo di future tecnologie militari.

I dati delle osservazioni sarebbero stati forniti dalle società LeoLabs e Slingshot Aerospace. Stando a quanto dichiarato dall'astronomo Jonathan McDowell (esperto di tematiche legate ai lanci spaziali), il satellite Kosmos-2553 avrebbe visto dall'inizio del 2025 un incremento della quota di meno di un chilometro ma dati di questo tipo non potrebbero mostrare cambiamenti nell'assetto, visibili invece quando c'è un cambiamento nella luminosità dell'oggetto. LeoLabs avrebbe rilevato, attraverso dati radar, movimenti che sembrerebbero non essere intenzionali da parte del satellite.

Per Slingshot Aerospace, osservazioni più recenti mostrerebbero come il satellite militare russo sia ora più stabile negli spostamenti e questo potrebbe significare che il centro di controllo missione abbia ripreso il controllo o corretto il problema che lo aveva afflitto in passato. Nessuna dichiarazione è arrivata finora dai militari russi. Nuovi dati, in particolare quelli raccolti dai sistemi ottici, potrebbero permettere di chiarire la questione e capire così se si tratti effettivamente di un satellite malfunzionante oppure se le operazioni stanno proseguendo come da aspettative.