Il lander della missione sovietica Kosmos-482 diretta verso Venere potrebbe rientrare sulla Terra nelle prossime settimane

Nelle prossime settimane (intorno al 9 maggio) rientrerà sulla Terra il lander della missione sovietica Kosmos-482, pensata per raggiungere Venere ma che non sfuggì mai all'orbita bassa terrestre. I rischi sono scarsi, ma non nulli.

L'Unione Sovietica tra l'inizio degli anni '60 e gli anni '80 cercò di inviare diverse missioni verso Venere all'interno del programma Venera. Non tutte le missioni ebbero successo, anche se bisogna ricordare come le capsule/lander di Venera 4, Venera 5, Venera 6, Venera 7 (primo atterraggio su un altro pianeta), Venera 8 e altre fornirono importanti dati scientifici e ingegneristici sulle capacità di inviare sonde verso il secondo pianeta del Sistema Solare. Tra le missioni che non ebbero successo ci fu anche Kosmos-482. Questa missione fu lanciata solamente quattro giorni dopo Venera 8 e tre anni prima di Venera 9. Questa capsula è rimasta in orbita terrestre per decine di anni ma potrebbe rientrare nelle prossime settimane.

Kosmos-482 è stata lanciata il 31 marzo 1972 ma non riuscì a raggiungere il suo obiettivo rimanendo in orbita terrestre bassa (LEO) senza controllo. Grazie ai dati e al monitoraggio costante dello Spazio vicino alla superficie della Terra è possibile tracciare questo genere di oggetti e cercare di capire quando potrebbero rientrare nell'atmosfera e se si tratta di un potenziale pericolo per cose o persone.

In particolare il lander della missione sovietica Kosmos-482 era pensato per raggiungere la superficie di Venere ed è quindi stato realizzato in maniera tale da resistere a grandi pressioni e calore elevato. Per questo motivo, nonostante i 53 anni passati nello Spazio, il rientro del lander potrebbe rappresentare un potenziale pericolo in quanto resisterebbe al rientro nell'atmosfera terrestre (meno densa di quella di Venere).

Il lander della missione Venera 8, simile a quello di Kosmos-482 (fonte)

Come per altri rientri incontrollati, il rischio di essere colpiti da questo genere di oggetti è basso, ma non nullo. Buona parte della superficie terrestre è coperta d'acqua mentre grandi zone delle terre emerse sono in disabitate, come raccontato da Marco Langbroek, che si occupa del monitoraggio dei lanci spaziali e dell'analisi di potenziali rientri.

La massa del lander è pari a poco meno di mezza tonnellata e ha dimensioni di un metro di diametro. Il rientro dovrebbe comportare danni simili a quelli di un piccolo meteorite che impatta con la superficie a circa 242 km/h. Attualmente i dati indicano un rientro possibile intorno al 9 maggio 2025, ma molto dipenderà da fattori quali l'attività solare (che influisce sulla densità dell'atmosfera) e altre variabili difficilmente calcolabili. Non avendo sistemi di controllo attivi non è possibile modificare la sua traiettoria.