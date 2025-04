Il rover NASA Perseverance ha raccolto altri due campioni di roccia su Marte, prosegue l'esplorazione

Nella seconda metà di gennaio il rover statunitense NASA Perseverance aveva raccolto il 26° campione di roccia su Marte, così da poterli consegnare al lander che dovrebbe far parte della missione Mars Sample Return, per la quale l'agenzia starebbe valutando due differenti strategie (salvo una sua possibile cancellazione), ma che potrebbe comunque essere battuta sul tempo dai cinesi con la missione Tianwen-3. Nelle scorse settimane il rover marziano ha raccolto altri due campioni di roccia, portando il totale a 28 campioni delle 38 provette disponibili.

Secondo quanto riportato dal JPL, il rover starebbe eseguendo non solo campionamenti, ma anche analisi ravvicinate e a distanza di diverse tipologie di rocce che si trovano sul bordo del cratere Jezero, dove si trova attualmente NASA Perseverance. In particolare sarebbero state analizzate 7 rocce che si trovavano nelle vicinanze e 83 rocce che invece erano più lontane. Il ritmo sarebbe quindi decisamente sostenuto per cercare di raccogliere quanti più dati possibili.

La zona d'interesse ha preso il nome di Witch Hazel Hill e presenta, come scritto sopra, diverse tipologie di rocce che potrebbero ognuna portare nuove informazioni sull'evoluzione di Marte nel corso di milioni di anni tanto che Katie Stack Morgan (del JPL) ha dichiarato "durante le precedenti campagne scientifiche nel cratere Jezero, potrebbero essere necessari diversi mesi per trovare una roccia significativamente diversa dall'ultima roccia che abbiamo campionato e scientificamente abbastanza unica per il campionamento. Ma quaggiù sul bordo del cratere, ci sono rocce nuove e intriganti ovunque il rover si giri. È tutto quello che avevamo sperato e anche di più".

Il 27° campione di roccia prelevato da NASA Perseverance è stato raccolto il 2 marzo prendendo il nome di Green Gardens anche a causa della presenza di serpentinite, una roccia metamorfica di colore verde che si forma quando grandi quantità d'acqua entrano in contatto con rocce ignee che presentano ferro e magnesio. La particolarità di questa trasformazione è che si può generare idrogeno gassoso che, in presenza di anidride carbonica, crea metano mentre la vita microbica può utilizzare il substrato per crescere. La roccia dalla quale è stata estratta "la carota" è stata chiamata Tablelands. Il 28° campione di roccia invece è stato raccolto il 10 marzo e gli è stato assegnato il nome di Main River e sembrerebbe avere caratteristiche delle rocce ignee (impattite) ma con una conformazione a strisce chiare e scure mai osservata prima. La roccia di origine del campione invece è stata soprannominata Broom Point.

Le operazioni di raccolta non sono sempre state "lineari" e di successo considerando che a febbraio due tentativi di carotaggio non sono andati a buon fine a causa della roccia troppo friabile per il trapano posizionato sul braccio del rover. Per questo ingegneri e scienziati hanno dovuto cambiare i propri piani e cercare nuovi obiettivi. Anche sigillare il campione della roccia Tablelands è stato complesso con gli ingegneri che hanno dovuto spazzolare la superficie della provetta per oltre trenta volte e cercare di sigillarla per ben otto volte prima della riuscita. Attualmente il rover NASA Perseverance ha percorso 33,57 km in 1472 sol arrivando quasi a coprire la stessa distanza del rover NASA Curiosity che ha toccato i 34,43 km ma in 4507 sol.