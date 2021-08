4 portatili con GPU GeForce RTX 3000 in sconto da non farsi sfuggire per il Back to School

È ormai tempo di tornare a scuola e mai come in questo periodo è emerso quanto sia necessario dotarsi di un portatile con la giusta configurazione per affrontare al meglio anche le situazioni impreviste o disagevoli, come la Didattica a distanza.

I laptop equipaggiati con GPU Nvidia GeForce RTX serie 30 forniscono una serie di tecnologie che possono essere molto utili per gli studenti che si apprestano a ritornare a scuola, ed è per questo motivo che non potete farvi sfuggire uno di questi quattro notebook in sconto su Amazon, Unieuro e Mediaworld:





MSI GF65 Thin

GeForce RTX 3060 Max-Q, 15.6", Intel Core i5 10th gen, 16GB RAM, 512GB SSD

In promo Back to School a 1.199€ (-25%)

ASUS TUF

GeForce RTX 3060 Max-Q, 15.6", Intel Core i7 11th gen, 8GB RAM, 512GB SSD

In promo Back to School a 1.499€ (-12%)

I portatili Max-Q abbinano alte prestazioni grafiche a un design sottile e leggero, facilmente trasportabile nel tragitto tra casa e scuola. Fiore all'occhiello di questi sistemi, oltre all'ampio display da 15,6 pollici, sono le GPU NVIDIA, che oltre a supportare al meglio ogni esigenza multimediali, permettono anche di giocare a lavorare con programmi avanzati al massimo livello grazie a tecnologie come ray tracing in tempo reale e NVIDIA DLSS. Si tratta di notebook in grado di fare gola quindi anche al classico giocatore o a chi deve lavorare, non solo allo studente. Non fateveli sfuggire!