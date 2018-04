Tim Cook: i nostri utenti non vogliono la fusione fra iOS e macOS

Tim Cook ritiene che macOS e iOS debbano rimanere due sistemi operativi separati, e non debbano essere fusi all'interno di un'unica esperienza. Si tratta di un approccio in controtendenza con il resto del mercato, che sta cercando di unificare l'esperienza d'uso fra vari dispositivi, aumentandone la coerenza. Cook ha espresso il suo punto di vista all'interno di un'intervista con The Sydney Morning Herald, dopo un evento tenuto a Chicago, in cui ha sottolineato come non voglia giungere a compromessi con una delle due piattaforme per un'esperienza unificata.

Secondo l'approccio che terrà Apple, quindi, ogni piattaforma manterrà le proprie caratteristiche esclusive, con iOS che probabilmente sarà improntata al touch e all'uso semplificato, e macOS che continuerà a puntare verso il professionista con mouse, tastiera e gesture: "Sia il Mac che l'iPad sono sistemi incredibili", sono state le parole del CEO Apple. "Una delle ragioni per cui sono così incredibili è perché abbiamo cercato che facessero bene quello che erano chiamati a fare. Se li unisci, inizi anche ad accettare compromessi e devi affrontare diverse problematiche".

Tim Cook ammette che con un unico sistema operativo da gestire l'intera divisione software dell'azienda sarebbe più efficiente, ma non è questo lo scopo di Apple. La compagnia vuole invece che ogni cliente riceva quello che cerca da ogni dispositivo, che sia esso un iPhone X o un MacBook Air. Apple deve solo dar loro il potere di esprimere creatività ed empatia, o anche "cambiare il mondo", attraverso i propri strumenti: "Questa cosa della fusione su cui alcuni sono fissati, non credo che sia quello che cercano gli utenti", ha precisato il CEO della Mela.

Probabilmente Cook in questo caso si riferiva ai rumor sulla piattaforma Marzipan, un progetto su cui sarebbe al lavoro Apple per unificare l'esperienza software fra tutti i propri dispositivi. L'approccio di Apple sarebbe però, secondo quanto trapelato da indiscrezioni non confermate, più simile a quello della Universal Windows Platform di Windows 10: una singola app dovrebbe contenere tutti gli assett necessari per funzionare su tutti i dispositivi, a prescindere dall'hardware utilizzato e dal sistema operativo Apple in uso. Al momento, invece, serve un'app per piattaforma.

Gli sviluppatori devono infatti scrivere codice dedicato su macOS e su iOS, e pare che ad oggi la preferenza vada sul più proficuo SO mobile. Apple potrebbe prendere spunto da quanto fatto da Google con Chrome OS: con il supporto delle app Android, infatti, i Chromebook hanno ricevuto l'accesso ad un database enorme di app compatibili, senza dover costringere gli sviluppatori a scrivere una sola riga di codice. Anche in quel caso Google aveva detto che sarebbe stata inutile la fusione delle piattaforme, visto che ognuna aveva successo nella propria categoria.